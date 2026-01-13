الخارجية الروسية: «قوى خارجية» تسعى إلى تدمير الدولة الإيرانية وندين التدخل التخريبي

قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن التهديدات الصادرة عن واشنطن بضرب إيران «غير مقبولة على الإطلاق»، مؤكدة إدانتها الشديدة لأي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة الاستقرار والتأثير في المسار السياسي الداخلي.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن «قوى خارجية معادية» تسعى إلى تدمير الدولة الإيرانية، مشيرة إلى استخدام بعض الأطراف «أساليب الثورات الملونة» لإشعال الاضطرابات وتقويض مؤسسات الدولة.

وأكد البيان أن «محرضين مدربين» يعملون على تحويل المظاهرات في إيران إلى «أعمال وحشية»، في إطار ما وصفته بمحاولات منظمة لإثارة الفوضى والتصعيد الداخلي.

وشددت موسكو على رفضها القاطع للتهديدات الأمريكية، معتبرة أن أي ضغوط أو أعمال عسكرية ضد إيران تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، داعية إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.