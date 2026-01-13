الإغاثة الطبية بغزة: الفلسطينيون ليس لديهم أي حلول لحماية أنفسهم من البرد القارس والأمطار الغزيرة

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن القطاع يمر بلحظات صعبة للغاية بسبب العاصفة الأخيرة، التي جاءت لتزيد من حجم المأساة الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المواطنين ليس لديهم أي حلول لحماية أنفسهم من البرد القارس، الأمطار الغزيرة، أو الرياح الشديدة، مشيرًا إلى أن هذه الظروف أسفرت عن وفاة عدة أشخاص، بينهم طفل أعلن عن وفاته مؤخرًا بسبب البرد الشديد.

وأوضح زقوت أن العاصفة تسببت أيضًا في انهيارات في جدران المباني واقتلاع مئات، وربما آلاف الخيام، ما ترك آلاف المواطنين في الهواء الطلق بدون أي مأوى أو حماية، بما يهدد حياة الأطفال والنساء بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الأزمة في قطاع غزة تجاوزت كل التحديات السابقة، وأن المجتمع الدولي حتى الآن فشل في إيجاد حلول فعالة لتخفيف معاناة السكان في ظل الظروف الجوية القاسية.

