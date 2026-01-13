كوليبالي مدافع السنغال: البطولة لنا

علق كوليبالي مدافع منتخب السنغال، على بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وقال كوليبالي، إن جماهير السنغال كانت الأفضل في هذه البطولة وبالنسبة لي هم الأفضل في العالم.

وشدد كوليبالي: ‏كما قلت منذ بداية البطولة، طنجة يجب أن تصبح مدينة للسنغال طوال هذا الشهر إن شاء الله، وهذا ما نشهده بالفعل، فالشعب السنغالي موجود في كل مكان، وهذا شيء يسعدنا جدًا.

واختتم: ‏وسنرد لهم الجميل على أرض الملعب إن شاء الله.

مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا



علق السنغالي بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال، على المواجهة الهامة والمرتقبة ضد منتخب مصر، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال بابي ثياو مدرب منتخب السنغال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر: منتخب مصر يلعب بطريقة ممتازة ويعرف كيف يدافع لكننا نلعب بطريقة متوازنة ونأمل تقديم مستوانا في المباراة.

وأضاف مدرب السنغال: محمد صلاح وعمر مرموش لاعبان كبيران ومميزان، لكننا نواجه منتخب مصر بالكامل، ومع احترامي لهما نحن مصرون على العبور واقتناص بطاقة النهائي.

واختتم مدرب السنغال تصريحاته: لا أتابع السوشيال ميديا ولم أر ما فعله اللاعبون، لكننا نكن احتراما كبيرا للمنتخب المصري بكل تأكيد.