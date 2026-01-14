مشاركة في مشروعات قومية وتكامل بين الشركات الشقيقة.. أبرز مساهمات القابضة للتشييد

استهدفت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والسلامة المهنية.

وساهمت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة في دعم الاقتصاد الوطني و تنفيذ مشروعات قومية، إذ واصلت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطاقة منها المساهمة في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وعملت القابضة للتشيد والتعمير علي التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق، لتعزيز القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق الإقليمية.

التكامل بين الشركات

وتنفيذا لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للتكامل بين الشركات التابعة، نفذت القابضة للتشييد مشروعات تعليمية وصحية وصناعية، والمساهمة في عدد من المشروعات لشركات شقيقة في القابضة للأدوية والقابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأعمال كهربائية منها مشروعات الدلتا الجديدة.

شركات التطوير العقاري

وشهدت الشركات العقارية التابعة للقابضة للتشييد تطورا كبيرا في الأداء وتنفيذ المشروعات والتوسعات الجديدة، ومنها إطلاق هوية بصرية جديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافتتاح قصر غرناطة التاريخي التابع لها بالتزامن مع احتفالها بمرور 120 عاما على التأسيس، وإسناد إدارته وتشغيله لإحدى الشركات المتخصصة كمقصد ثقافي سياحي ترفيهي، وإطلاق مشروع "جادينا" على مساحة 300 فدان سكني تجاري إداري بمدينة نيوهليوبوليس.

أما شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية فبعد الانتهاء من مشروع جراند فيو سموحة"1" سكني تجاري متكامل، بدأت التوسع من خلال شراكات استراتيجية في "جراند فيو "2" و"3" بسيدي جابر و"4" بمحرم بك، فضلا عن مشروعات "أريبا" في السخنة والساحل الشمالي، و"راقية الإبراهيمية" و"النزهة تاورز"، ومشروع "تيجان" بمحافظة أسوان.

مستهدفات الشركات



وتستهدف الموازنة الجديدة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 33.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع 4.7 مليار جنيه.