قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
3 أيام متواصلة .. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر خلال يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مشاركة في مشروعات قومية وتكامل بين الشركات الشقيقة.. أبرز مساهمات القابضة للتشييد

مشروعات القابضة للتشييد
مشروعات القابضة للتشييد
علياء فوزى

استهدفت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والسلامة المهنية.

وساهمت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة في دعم الاقتصاد الوطني و تنفيذ مشروعات قومية، إذ واصلت الشركة القابضة للتشييد والتعمير،  الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطاقة منها المساهمة في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وعملت القابضة للتشيد والتعمير علي التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق، لتعزيز القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق الإقليمية.

التكامل بين الشركات

وتنفيذا لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للتكامل بين الشركات التابعة، نفذت القابضة للتشييد مشروعات تعليمية وصحية وصناعية، والمساهمة في عدد من المشروعات لشركات شقيقة في القابضة للأدوية والقابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأعمال كهربائية منها مشروعات الدلتا الجديدة.

 شركات التطوير العقاري

وشهدت الشركات العقارية التابعة للقابضة للتشييد تطورا كبيرا في الأداء وتنفيذ المشروعات والتوسعات الجديدة، ومنها إطلاق هوية بصرية جديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافتتاح قصر غرناطة التاريخي التابع لها بالتزامن مع احتفالها بمرور 120 عاما على التأسيس، وإسناد إدارته وتشغيله لإحدى الشركات المتخصصة كمقصد ثقافي سياحي ترفيهي، وإطلاق مشروع "جادينا" على مساحة 300 فدان سكني تجاري إداري بمدينة نيوهليوبوليس. 

أما شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية فبعد الانتهاء من مشروع جراند فيو سموحة"1" سكني تجاري متكامل، بدأت التوسع من خلال شراكات استراتيجية في "جراند فيو "2" و"3" بسيدي جابر و"4" بمحرم بك، فضلا عن مشروعات "أريبا" في السخنة والساحل الشمالي، و"راقية الإبراهيمية" و"النزهة تاورز"، ومشروع "تيجان" بمحافظة أسوان.

مستهدفات الشركات

وتستهدف الموازنة الجديدة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 33.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع 4.7 مليار جنيه.

وزارة قطاع الأعمال العام القابضة للتشيد والتعمير مشروعات خارجية شركات التطوير العقاري البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

زينة وأحمد عز

أجر خادمة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إلى زينة

ترشيحاتنا

قانون المحال

إجراءات إلزامية للورثة بعد وفاة صاحب المحل بالقانون

حماية المستهلك

عقوبات رادعة ضد التلاعب بصحة المواطنين والبضائع الاستراتيجية بالقانون

مجلس النواب

إدراك للخطر .. نواب يرحبون بالقرار الأمريكي بتصنيف الإخوان تنظيمات إرهابية

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد