قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منها التنمية والنمو الاقتصادي.. محمود محي الدين يكشف أولويات الاقتصاد المصري

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
هاني حسين

علق المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول مستقبل إدارة الدين، والتي أكد فيها أن الحكومة ستنجح في تحسين الدين إلى نسب غير مسبوقة، قائلًا:«لا يوجد شيء اسمه آليات غير مسبوقة في إدارة الدين. الاقتصاد علم وعمل وجهد دؤوب، ولا توجد آليات أكروباتية ولا صفقات تنقذ اقتصاد الدين. مؤشرات الدين في جوهرها عبارة عن بسط ومقام، وحل مشكلة الدين لا يكون بالاستدانة، وإنما باللجوء إلى الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص».


وتابع محيي الدين، خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:«المقام إما أن يكون الناتج المحلي الإجمالي، أو نسبة خدمة الدين إلى الصادرات والموارد الخارجية، أو إلى الإيرادات العامة للدولة، وبالتالي يجب تطوير المقام والسيطرة على البسط».


وأردف:«لو كان هناك حل مختلف عن ذلك ونجح في أي مكان في العالم، لكان الجميع قد طبقه وحقق أفضل النتائج. أقدّر الاهتمامات والاجتهادات المبذولة من قبل رئيس الوزراء، لكن القواعد الاقتصادية معروفة».


وأوضح بمقارنة بسيطة أن «الدين الخارجي كنسبة من صادرات السلع والخدمات في العام المالي 2007-2008 كان يبلغ نحو 4.6 بالمائة، بينما تجاوز خلال السنوات العشر الأخيرة نسبًا تراوحت بين 20 و52 بالمائة، وإذا تم تخفيضه إلى حدود 20 بالمائة فسيكون ذلك جيدًا».


وفيما يتعلق بنسبة الدين إلى الإيراد العام، قال:«في عام 2007-2008، وهو من أفضل الأعوام قبل الأزمة المالية العالمية، كانت النسبة نحو 25 بالمائة، ثم رأينا الأرقام تتجاوز 100 بالمائة من الإيراد العام».


وشدد محيي الدين على أننا «لسنا في سباق مع الماضي، بل نعمل من أجل المستقبل»، موضحًا: «لسنا في سباق لإشغال الناس بمؤشرات فنية محلها البرلمان ووزارة المالية والمجموعة الاقتصادية، لكن الأهم هو ما سيترتب على هذه السياسات من نتائج حقيقية».


واختتم بتحديد أولويات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها تتمثل في «التنمية والنمو الاقتصادي، واستهداف معدلات تضخم مناسبة، وتوفير فرص العمل، وتحسين عدالة توزيع الدخل والثروة، ورفع مستوى رضا المواطنين عن دخولهم وتعليمهم ومعيشتهم»، مشددًا على أن «هذه هي الأهداف التي ينبغي الانشغال بها في المرحلة الحالية».

محمود محيي الدين اخبار التوك شو مصر الاقتصاد الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

زينة وأحمد عز

أجر خادمة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إلى زينة

ترشيحاتنا

حمماً بركانية

بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية

وزيرا العمل والشباب والرياضة

جبران: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب يعكس الثقة في الدولة المصرية

الأنبا يوأنس مطران أسيوط

الأنبا يوأنس يستقبل محافظ أسيوط ورجل الأعمال منير غبور خلال زيارة دير العذراء بدرنكة

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد