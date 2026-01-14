قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب: أرقام القتــ.ـلى في إيران ستحدّد ردّنا .. واجتماع طارئ يهزّ البيت الأبيض

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على وشك دخول اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني.

اجتماع في البيت الأبيض بشأن إيران

وأبلغ الصحفيين، لدى عودته من ميشيجان، أنه يتوقع تلقي إحصاءات مُحدّثة عن عدد القتـ.ـلى في ظل حملة القمع التي يُشنّها النظام الإيراني ضد الاحتجاجات، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال “ترامب” على مدرّج قاعدة أندروز الجوية: "أنا عائد الآن إلى البيت الأبيض، وسننظر في الوضع برمته في إيران. إنه وضع خطير للغاية".

وشوهد مسؤولون رفيعو المستوى في الأمن القومي يصلون إلى البيت الأبيض بعد ظهر الثلاثاء، مع بدء الاجتماع لمناقشة خيارات ترامب.

وشمل المسؤولون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.

وكان من المتوقع أيضاً حضور نائب الرئيس جيه دي فانس الجلسة، المعروفة باجتماع "الرؤساء" لمجلس الأمن القومي.

وقال ترامب إن إيران حاضرة في ذهني عندما أرى حجم الموت الذي يحدث هناك"، مضيفا "نعتقد ذلك، وسنحصل على أرقام دقيقة. سأحصل عليها خلال عشرين دقيقة. سنحصل على أرقام دقيقة حول ما يحدث فيما يتعلق بالقتل".

وقال إن الولايات المتحدة سترد "وفقًا" على حصيلة القتلى المُحدّثة التي يتلقاها.

وأضاف ترامب أنه لا يستطيع تحديد ردّه.

"لا أستطيع إخباركم بذلك. أعرف تمامًا ما سيكون عليه ردّي"، قال.

ترامب أرقام القتلى في إيران البيت الأبيض الرئيس الأمريكي الملف الإيراني

