سقوط ابن القنصل.. زور تأشيرات دول أجنبية وأوهم ضحايا بإنهاء أجراءات الهجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرته على منحهم إقامات وهجرة لإحدى الدول الأجنبية.





أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على منحهم إقامات وهجرة لإحدى الدول الأجنبية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإستخراج التأشيرات من خلال الجهات الرسمية بتلك الدولة، وإمعاناً بإيهام المجنى عليهم يقوم بتزوير تلك التأشيرات، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") .





وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل إلى عدد 11 من ضحاياه قام بالإستيلاء على حوالى 1,3 مليون جنيه منهم بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





