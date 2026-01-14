مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

و أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح نارى بدون ترخيص – بلطجة وفرض سيطرة") بنطاق محافظة "أسيوط" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيروين ، كوكايين ، أفيون ، 11462 قرص مخدر – 40 قطعة سلاح نارى "11 بندقية آلية ، 21 بندقية خرطوش ، 3 فرد خرطوش ، 5 طبنجات").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (61) مليون جنيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.








