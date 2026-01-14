السلطة القضائية بإيران: الأولوية لمحاكمة المسلحين مرتكبي الجرائم في الاحتجاجات

أعلنت السلطة القضائية في إيران، أن الأولوية ستكون لمحاكمة المسلحين مرتكبي الجرائم في الاحتجاجات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران الاقتصاديين، مؤكدة رفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران يتعارض مع أسس التجارة الدولية الحرة.

وحذرت الخارجية الإيرانية في بيان لها من التبعات الخطيرة للإجراء الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران على النظام الدولي، مشددة على المنظمات الدولية القياد بمسؤولياتها في حماية سيادة القانون الدولي.

وفي سياق آخر؛ دعا وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي فرنسا إلى إدانة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول.

وقال وزير الخارجية الإيراني لنظيره الفرنسي: عناصر الإرهاب المدربة حولوا الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني إلى أعمال عنف.

ومنذ قليل؛ أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران ستشيع اليوم 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح.



