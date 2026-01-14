قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
توك شو

السلطة القضائية بإيران: الأولوية لمحاكمة المسلحين مرتكبي الجرائم في الاحتجاجات

هاجر ابراهيم

أعلنت السلطة القضائية في إيران، أن الأولوية ستكون لمحاكمة المسلحين مرتكبي الجرائم في الاحتجاجات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية  القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران الاقتصاديين، مؤكدة رفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران يتعارض مع أسس التجارة الدولية الحرة.

وحذرت الخارجية الإيرانية في بيان لها من التبعات الخطيرة للإجراء الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران على النظام الدولي، مشددة  على المنظمات الدولية القياد بمسؤولياتها في حماية سيادة القانون الدولي.

وفي سياق آخر؛ دعا وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي فرنسا إلى إدانة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول.

وقال وزير الخارجية الإيراني لنظيره الفرنسي: عناصر الإرهاب المدربة حولوا الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني إلى أعمال عنف.

ومنذ قليل؛ أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران ستشيع اليوم 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح.


 

إيران السلطة القضائية الاحتجاجات

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

