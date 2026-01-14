حملة استثنائية بالغربية.. تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وسات 1

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير أعمال الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وسات 1، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، وحرصاً على حماية المربين ودعم مصادر دخلهم، وضمان وصول اللحوم ومنتجاتها للمواطنين بصورة آمنة ومستقرة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تضع ملف صحة الحيوان في صدارة أولوياتها، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن البسيط، مشدداً على أن الحملات الوقائية والتحصينات المنتظمة تمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض الوبائية، وتساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية ودعم جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الغذائي، موجهاً باستمرار المتابعة اليومية للحملة، وتذليل أي معوقات قد تواجه فرق العمل، مع ضمان وصول الخدمة إلى جميع القرى والنجوع دون استثناء.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل لمديرية الطب البيطري، سواء من خلال توفير الإمكانات اللازمة أو التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية، بما يضمن نجاح الحملة وتحقيق مستهدفاتها، مؤكداً أن الحفاظ على الثروة الحيوانية هو حفاظ على لقمة عيش آلاف الأسر من المربين، ودعم مباشر لاستقرار الأسواق وحماية المستهلك.

دعم المربين

من جانبها، أوضحت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وسات 1 انطلقت يوم السبت الموافق 11/1/2026، واستمرت حتى 12/1/2026، ونجحت خلال هذه الفترة في تحصين عدد 29,738 رأساً من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، من خلال فرق بيطرية مدربة تعمل وفق خطة محكمة لضمان سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

توجيهات الإرشاد البيطري

وأضافت وكيل الوزارة أن فرق الإرشاد البيطري المصاحبة للحملة تقوم بدور مهم في نشر الوعي بين المربين بأهمية التحصين الدوري، وشرح أساليب الوقاية من الأمراض المشتركة وطرق التربية السليمة، بما يسهم في رفع مستوى الثقافة البيطرية لدى المواطنين، مؤكدة أن المديرية تناشد جميع المربين بسرعة تحصين حيواناتهم والتواصل الفوري مع المديرية أو الإدارات البيطرية المختصة حال الاشتباه في أي إصابات، حرصاً على سلامة الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الوقائية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، مشيداً بالجهود المبذولة من الفرق البيطرية والإرشادية، ومشدداً على أن المحافظة ستواصل العمل بكل حزم لحماية الثروة الحيوانية ودعم المربين، بما ينعكس إيجابياً على المواطن ويعزز مسيرة التنمية بالمحافظة.