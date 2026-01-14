قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ اليوم 14-1-2026
الإمام الأكبر: الأزهر مؤسسة إسلامية تعليمية معنية بقضايا الأمة ولا نتدخل في السياسة
أكاذيب وشائعات.. مصدر أمنى ينفي وفاة أحد قيادات الجماعة الارهابية داخل محبسه
المبعوث الشخصي لأمين الأمم المتحدة: ندعم أدوار الوسطاء لإنهاء الأزمة فى السودان
إدخال مواد العلوم الحديثة والاستعانة ب100خبير ياباني.. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
الخارجية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أحداث السودان ووضعنا خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها
شيخ الأزهر للشباب: احذروا أي فكر يدعو للإساءة للمسيحيين أو تكفير المسلمين
وزير الخارجية: لدينا تقييم كامل لكل الخسائر في السودان ويجب وقف إطلاق النار
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
توك شو

الخارجية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أحداث السودان ووضعنا خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها

وزير الخارجية بدر عبد العاطي
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
البهى عمرو

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن المساس بالأمن القومي السوداني مساس بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون به ومصر وضعت خطوط حمراء لايمكن تجاوزها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان أننا نؤكد ضرورة تعزيز جهود تنسيق السلام في السودان، ويجب وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف الحرب في السودان.


وثمن  وزير الخارجية الجهود الأممية لإنهاء الحرب في السودان، ومتابعا : حريصون على خفض التصعيد  والحرب في السودان غير عادلة، ومصر وضعت خطوطا حمراء بشأن السودان وترفض المساس بوحدته.
 

وأضاف: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في السودان ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على السودان، لا مجال للاعتراف بأي كيانات موازية في السودان، ونرفض بوضوح انهيار السودان أو المساس بوحدته.


وأشار إلى أنه لا مجال للاعتراف بأي كيانات موازية في السودان، ونرفض تدخل أي طرف خارجي يفرض إرادته على الشعب السوداني، ونسعى للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.


وأوضح أن الحرب في السودان تمثل أكبر كارثة إنسانية تواجه العالم، ولن نقبل ولن نسمح بانفصال أي جزء من الأراضي السودانية، ولا يمكن المساواة بين الجيش السوداني وبأي كيانات أو ميليشيات أخرى.


وقال : لن نسمح باستمرار الوضع الراهن في السودان لفترة طويلة، ويجب إحياء المسار السياسي في السودان واللجوء إلى طاولة المفاوضات، ونتحرك في مسار وقف الحرب بالسودان والتوصل إلى هدنة إنسانية،وأن مشاورات مصرية أوروبية إقليمية دولية لإعادة تأهيل البنية التحتية في السودان.

وأكد بدر عبد العاطي، أن الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة للإسراع بوقف نزيف الدماء، مشددا على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف وزير الخارجية أن ثوابت الموقف المصري وخطوطه الحمراء التي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأن التزام مصر بتحقيق السلام والاستقرار في السودان تجسد في إطلاق مبادرة دول جوار السودان في يوليو ٢٠٢٣.

وشدد وزير الخارجية على أن إنهاء القتال الدامي في السودان يتطلب هدنة إنسانية عاجلة يعقبها وقف مستدام لإطلاق النار ثم إطلاق عملية سياسية شاملة، وجدد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ تعهداته الإنسانية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وزير الخارجية الخارجية بدر عبد العاطي السودان

