البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس وجناز الأب بيشوي عبد المسيح

ترأس ظهر اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس، وجناز الأب بيشوي عبد المسيح، راعي كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، مركزًا على ثلاثة محاور أساسية: أولًا: حفظ الإيمان: ليس كنزًا يُخبأ في صندوق، بل نارًا تُوقد كل يوم.

ثانيُا: الجهاد الحسن: ليس ضد الآخرين، بل من أجل المحبة. ثالثًا: السعي حتى النهاية – إبقاء الإيمان حيًا حين يتغير العالم من حولنا.

نصلي أن يقبل المسيح القائم من الأموات روحه الطاهرة في الفردوس السمائي، ويمنح الأسرة الصبر والرجاء، ويهب الكنيسة دعوات صالحة على مثاله. المسيح قام حقًا قام.