بسبب التوترات في إيران.. إعلام عبري: فتح ملاجئ إضافية في مدينة بئر السبع المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية بفتح ملاجئ إضافية في مدينة بئر السبع المحتلة، في ضوء التوتر الأمني مع إيران.

و أكدت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات.





وأضافت القناة العبرية "في اللحظة التي تبدأ فيها العملية الأمريكية ستتغير تعليمات الجبهة الداخلية".





وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيلي دافرين، بأن الجيش يراقب التطورات عن كثب وعلى مدار الساعة، مؤكدا أنهم مستعدون لأي سيناريو.





وأفاد في بيان بأنه "في الأيام الأخيرة، أجرى رئيس الأركان تقييمات مستمرة للوضع"، مردفا بالقول: "نحن نتابع الوضع عن كثب ومستعدون لأي تطورات.. وقد وجّه رئيس الأركان بتعزيز الجاهزية الدفاعية في جميع التشكيلات".





وتابع قائلا: "أكرر طلبي.. اعتمدوا فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، وتجنبوا نشر الشائعات التي قد تثير قلق العامة.. في هذه المرحلة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الدفاعية".





وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي مستعد وسيواصل التصرف بمسؤولية لحماية أمن الإسرائيليين، موضحا أن المؤسسة العسكرية ستصدر تحديثات إذا طرأت أي تغييرات.