محافظة دمياط تعزز جاهزيتها للأزمات بدورة تدريبية متخصصة للعاملين

عقد ديوان عام محافظة دمياط دورة تدريبية بعنوان «إدارة الأزمات والحد من الكوارث»، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين مركز التنمية البشرية بمحافظة دمياط ومكتب المستشار العسكري للمحافظة.

استهدفت الدورة التدريبية رفع كفاءة العاملين بمراكز إدارة الأزمات بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات، من خلال توحيد المفاهيم المتعلقة بأنسب أساليب إدارة الأزمات المختلفة والتعامل معها، وكذلك التغلب على الصعوبات والتغيرات الحادة المفاجئة المرتبطة بها، وصقل مهاراتهم في إدارة الأزمات المحتملة للحد من آثار الكوارث، وتحسين آليات التنسيق واتخاذ القرار المناسب بحرفية تامة للسيطرة على الأزمات.

تم تنفيذ التدريب بمقر مكتبة مصر العامة بدمياط، بمشاركة 56 متدربًا من مختلف الجهات التنفيذية، وتضمن محاور نظرية وتطبيقية حول مفاهيم إدارة الأزمات، والتخطيط المسبق، والسيناريوهات المحتملة، ودور الجهات المختلفة أثناء الكوارث.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج الهادفة إلى تعزيز منظومة إدارة الأزمات بمحافظة دمياط، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الاستعداد والاستجابة السريعة، وحماية الأرواح والممتلكات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ومتابعة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، وفي إطار توجيهات الدولة نحو رفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمات والكوارث.

وفي خطوة تعكس الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية وتطوير مهارات العنصر البشري داخل الجهاز الإداري للمحافظة.