الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اعلن الدكتور أيمن الشهابي ، محافظ دمياط، انضمام محافظة دمياط ضمن شبكة المدن القوية (Strong Cities Network)! علي مستوي دول افريقيا والشرق الاوسط 
حيث تُعد دمياط أول مدينة من مصر تضم لأكثر من 290 مدينة ملتزمة بالتصدي لخطابات الكراهية والتطرف والاستقطاب المجتمعي 
لما قدمتة المحافظة للعديد من التجارب الناجحة منها في مجال ادارة الازمات والتصدي للتغيرات المناخية بالاضافة للتعلم المستدام..

حيث سبق لمحافظة دمياط التعاون مع شبكة المدن القوية علي مدار اعوام سابقة وآخرها مؤتمر شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بدولة الأردن الهاشمية بحضور العديد من نواب المحافظين ورؤساء المدن بأفريقيا والشرق الاوسط لعرض التجارب الناحجة لكل دولة 
ومثلت محافظة دمياط عن جمهورية مصر العربية بالمؤتمر بحضور نائب المحافظ المهندسة شيماء الصديق بالإنابة عن ا.د أيمن الشهابي محافظ دمياط 
وتم التوصية  بنهاية المؤتمر بقبول عضوية محافظة دمياط كأول مدينة بمصر تنضم لشبكة المدن القوية لما تمثلة من نموذج يحتذي به في العديد من الملفات الناجحة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية
ووجة المحافظ الشكر لفريق العمل بالملف و اوضح إلى تطلع المحافظة الي المزيد من العمل والشراكات مع الجهات المحلية والدولية لدعم تنفيذ الأولويات والأهداف الإستراتيجية للمحافظة وتعزيز جهودنا مع باقي المدن "بشبكة المدن القوية" والتعلم من كافة التجارب الناجحه علي المستوي الدولي والحصول علي تمويل نقدي لدعم المشروعات بمحافظة دمياط.

