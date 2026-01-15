محمد بركات: غياب الثقة أثر على أداء منتخب مصر أمام السنغال

أكد محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن غياب الثقة كان أحد أبرز أسباب تراجع أداء المنتخب الوطني خلال مواجهته أمام السنغال، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس بوضوح على طريقة لعب اللاعبين داخل الملعب.

محمد بركات

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن الدليل على افتقاد الثقة ظهر في التفكير الأول للاعبي منتخب مصر عند الاستحواذ على الكرة، حيث كان الاتجاه السريع للتشتيت أو اللعب الطويل دون بناء منظم للهجمة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن هذا الأسلوب يختلف تمامًا عما قدمه منتخب السنغال، الذي اعتمد على التمرير المتبادل واللعب الهادئ دون استعجال، وهو ما منحه الأفضلية في السيطرة على مجريات اللقاء.