كليمنس: اليوم نشهد إنجازا تاريخيا يمتد ليشمل جميع شركائنا

ألقى "كليمنس تشينج"، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، كلمة خلال فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بحضور رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحافظ السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، ونائب وزير النقل للنقل البحري، ومدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، ومعاون الوزير للنقل البحري، والرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، ورئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، والرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA ، COSCO Shipping .

وفي البداية، أعرب "كليمنس تشينج" عن سعادته وترحيبه بالسادة الحضور في حفل التشغيل التجاري لمحطة "البحر الأحمر للحاويات RSCT"، قائلا: إننا اليوم نشهد انجازاً تاريخياً ليس فقط على مستوى ميناء السخنة فحسب، بل يمتد ليشمل جميع شركائنا الذين وضعوا ثقتهم في هذا المشروع منذ يومه الأول، وبصفتها المساهم الأكبر في محطة (RSCT)، فإن موانئ هاتشيسون (Hutchison Ports) ليست بالغريبة عن مصر، فقد عملنا هنا ما يقرب من عشرين عاماً، وظلت مصر دوماً سوقاً ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا. ليس فقط لجمالها المميز وتاريخها الثري وشعبها الاستثنائي، بل كذلك لموقعها الاستراتيجي الفريد الذي يتوسط أحد أكثر طرق التجارة العالمية نشاطاً بين الشرق والغرب. ومع وجود قاعدة سكانية شابة وحيوية، وقوى عاملة ماهرة وتفانٍ في العمل، توفر مصر إمكانات نمو هائلة.

وعبر "كليمنس تشينج" عن أن التجربة الاستثمارية لشركته هنا إيجابيةً للغاية، قائلا: "نحن نؤكد التزامنا العميق بتواجدنا طويل الأمد في هذا البلد. لقد عملنا بشكل وثيق في السنوات الأخيرة مع الحكومة المصرية، تحت رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوسيع نطاق حضورنا واستثماراتنا في مصر، وبدءاً من "أبو قير" على البحر المتوسط، وصولاً إلى السخنة هنا على البحر الأحمر، وبالتزامن مع استثمارنا الرئيسي الرابع في منطقة "الدخيلة" بالإسكندرية والمقرر افتتاحه في عام 2027، فإن إجمالي استثماراتنا في مصر يقترب الآن من ملياري دولار أمريكي. ويعكس هذا الرقم ثقتنا القوية في مستقبل مصر وعزيمتنا على النمو والازدهار معا".

وأضاف "كليمنس تشينج": اليوم، ونحن نقف بجوار السفينة (CMA CGM Iron)، يسعدني أن أعلن عن نجاح تفريغ أول حاوية تجارية في محطة (RSCT). فهذه اللحظة تدشن/ رسمياً عملياتنا التجارية، وترسل رسالة واضحة للعالم بأن محطة (RSCT) قد افتتحت تشغيليا، وتعمل بكامل طاقتها وجاهزة لدعم التجارة العالمية.

واستطرد "كليمنس تشينج"بقوله: "قبل أقل من عامين، كان هذا الموقع مجرد مساحة أرض جرداء بلا تطوير، بينما اليوم، يبدو كصرح عالمي متكامل لمحطة حاويات، على استعداد لدعم النمو الطموح لقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في مصر. لقد شرُفت بالتواجد هنا في ديسمبر الماضي ليحتل ميناء السخنة مكانه في "موسوعة جينيس للأرقام القياسية" كأعمق حوض ميناء صناعي في العالم أقيم على اليابس".

وفي السياق نفسه، أوضح أن "هذا الإنجاز المتميز الذي حققته وزارة النقل، تحت قيادة كامل الوزير، يبرهن بوضوح على ما يمكن تحقيقه من خلال الرؤية والإصرار والتعاون المشترك".

وأضاف : "نلتقي اليوم للاحتفال بالتشغيل التجاري محطة (RSCT)، وهي المحطة التي تم بناؤها وتجهيزها في زمن قياسي مقارنةً بمشروعات مجموعتنا العالمية. ولم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل هو ثمرة الشراكات القوية، والثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بالتميز. ونتوجه أولاً وقبل كل شيء بخالص الشكر إلى حكومة مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة التي أولتها لـ "هاتشيسون بورتس" وشركائنا، وعلى إتاحة الفرصة لنا للاستثمار في هذا الوطن العظيم، كما نعرب عن عميق تقديرنا لوزارة النقل، بقيادة كامل الوزير، على توجيهاتكم وقيادتكم ودعمكم الراسخ طوال هذه الرحلة".

كما تقدم "كليمنس تشينج" بالشكر للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسها وليد جمال الدين قائلا: كان لتسهيلاتكم ورؤيتكم الاستراتيجية وشراكتكم القوية دور محوري في تحقيق إنجاز اليوم".

واختتم "كليمنس تشينج" كلمته بتأكيد ضم محطة (RSCT) أحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك أوناش الرصيف العملاقة التي تعمل عن بعد (STS) وأوناش ساحة (RTG)، مما يضمن أعلى معايير السلامة والدقة والاستمرارية التشغيلية. وتعد هذه المحطة أول ميناء في مصر يطبق تقنية التحكم في الأوناش عن بعد. وبذات القدر من الأهمية، كانت الاستدامة في قلب هذا المشروع؛ حيث يعكس التزامنا باستخدام شاحنات نقل كهربائية بالكامل ومعدات تداول صفرية الانبعاثات لتقليل الانبعاثات الكربونية و الدعم لمستقبل أخضر أكثر للمنطقة.

كما أكد أنه إلى جانب الخدمات اللوجستية، ستسهم محطة (RSCT) بشكل مباشر في التنمية المحلية من خلال خلق فرص العمل، وبناء القدرات الفنية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وإرساء معايير تشغيلية عالمية من شأنها صياغة مستقبل هذا القطاع لعقود قادمة.

وأضاف : "معاً، نصل للتواجد العالمي، والتميز التشغيلي، والرؤية المشتركة للنجاح طويل الأمد. وتوفر شراكتنا أساساً متيناً لوضع معايير جديدة في جودة الخدمة والابتكار والاستدامة بميناء السخنة".

كما تقدم بخالص الشكر للشركاء في المشروع المشترك، وكذلك للعديد من الموردين والمقاولين وفرق العمل؛ حيث كان بفضل جهودهم الدؤوبة وخبراتهم وتفانيهم جعل هذه المحطة واقعاً ملموساً؛ فقد كانت مساهماتكم أساسية لنجاح هذا المشروع، وقال: "بالنيابة عن "Hutchison Ports" وشركائنا، أتقدم بخالص الامتنان لأصحاب المعالي وجميع الضيوف الكرام لتشريفنا بحضوركم اليوم. خالص الشكر لكم على دعمكم المستمر. ولي عظيم الشرف أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في التشغيل لمحطة "البحر الأحمر للحاويات" والتي تمثل بداية حقبة جديدة لميناء السخنة".