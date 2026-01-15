قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
فن وثقافة

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
يمنى عبد الظاهر

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل سمير غانم، حيث نشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي، عبّرت خلالها عن اشتياقها الكبير له.


وكتبت دنيا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام :«عيد ميلاد سعيد في الجنة يا رب، اللهم ارحمه واغفر له واعفُ عنه وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وادخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين».


 

وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن مع رسالة دنيا، معبرين عن دعمهم لها، ومجددين الدعاء للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن سمير غانم ما زال حاضرًا في قلوب جمهوره ومحبيه

أعلنت منصة Mbc shahid موعد طرح مسرحية “انستونا” للفنانة دنيا سمير غانم ، والذى من المقرر عرضها يوم ١٥ يناير الجاري .

ويأتى طرح المسرحية بعد عرضها فى مصر وايضا فى فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وروج الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام ، وجاء بتعليق: “استكشاف كوميدية واستعرضات غنائية خطيرة مع النجوم دنيا سمير غانم وبيومى فؤاد فى مسرحية ”انستونا".

مسرحية انستونا 

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

وتستكمل الأحداث عندما يستأجر شريف مسرحا ليقيم حفل موسيقي ولكنه يكتشف أن المسرح مسكون بروح كاميليا التي كانت تمتلك المسرح في فترة الثلاثينيات وتمنع أي شخص أن يدخل أو يغني على المسرح ولكن تعقد اتفاقا مع شريف لكي يقدم آخر حفيدة لها من خلال حفل كبير لها على نفس المسرح بنفس اسمها... هل ينجح شريف في الوصول لحفيدتها وتقديمها على المسرح كمطربة محترفة ، ومسرحية آنستونا من بطولة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وكريم عفيفي وسامي مغاوري.
 

الفنانة دنيا سمير غانم الفنان الراحل سمير غانم مسرحية انستونا بيومي فؤاد كريم عفيفي سامي مغاوري

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

البريد المصري

الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»

طائرات التزود بالوقود

الولايات المتحدة تسحب طائرات التزود بالوقود من قاعدة العديد الجوية

محمد خوان وماهر الكتاري عضوا البرلمان العربي

البرلمان العربي يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص بقطر

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 80 فلسطينياً في الضفة والقدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 80 فلسطينياً في الضفة والقدس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

