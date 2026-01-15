النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية

أعلنت وزارة النقل عن تحديث أسعار تذاكر القطارات الروسية العاملة على خطوط السكة الحديد، مع مراعاة درجات التكييف ومستوى الخدمة في القطارات، والتي تشمل قطارات تالجو، وVIP، والإسباني المطور، والفرنسي المطور، إلى جانب القطارات الروسية المكيّفة بدرجة ثانية وثالثة، والروسية غير المكيّفة (تهوية).

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير وسائل نقل مريحة وبأسعار مناسبة للمواطنين، مع زيادة انتشار القطارات الروسية الحديثة على خطوط الوجه القبلي، لما توفره من درجات أمان أعلى وسرعة مناسبة مقارنة بالقطارات التقليدية.

أسعار تذاكر القطارات الروسية من القاهرة إلى محافظات الوجه القبلي

بلغت أسعار تذاكر القطارات الروسية درجة ثالثة تهوية من القاهرة نحو الوجه القبلي، كما يلي:

الواسطى 30 جنيهًا

بني سويف 35 جنيهًا

المنيا 55 جنيهًا

ملوى 65 جنيهًا

أسيوط 70 جنيهًا

طهطا وسوهاج 75 جنيهًا لكل منهما

بينما سجلت جرجا والبلينا وفرشوط ونجع جمادى 80 جنيهًا

دشنا وقنا 85 جنيهًا

قوص والأقصر 90 جنيهًا

إسنا 100 جنيه

إدفو 105 جنيهات

أخيرًا كوم أمبو وأسوان 115 جنيهًا.

أسعار التذاكر من الإسكندرية إلى الوجه القبلي

أما القطارات الروسية المتجهة من الإسكندرية، فأسعار الدرجة الثالثة تهوية جاءت كالآتي: الإسكندرية – القاهرة 45 جنيهًا، وبني سويف 65 جنيهًا، والمنيا 75 جنيهًا، وأسيوط 85 جنيهًا، وسوهاج 90 جنيهًا، وقنا والأقصر 115 جنيهًا، وأسوان 135 جنيهًا.

وتؤكد وزارة النقل أن هذه الأسعار تعكس التوازن بين الخدمة المقدمة وتكاليف التشغيل، مع استمرار العمل على رفع كفاءة القطارات الروسية بما يضمن راحة الركاب، ويشمل ذلك صيانة العربات ورفع مستويات النظافة والأمان على مختلف الخطوط.

كما أشارت الوزارة إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز حركة السفر بين المحافظات، وتقديم خيار اقتصادي مناسب للطلاب والموظفين والمسافرين العاديين، إلى جانب توفير البديل للرحلات البرية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث المرورية.