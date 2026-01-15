قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
رسميا الآن.. سعر الدولار اليوم الخميس 15/1/2026
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية

إسراء عبدالمطلب

أعلنت وزارة النقل عن تحديث أسعار تذاكر القطارات الروسية العاملة على خطوط السكة الحديد، مع مراعاة درجات التكييف ومستوى الخدمة في القطارات، والتي تشمل قطارات تالجو، وVIP، والإسباني المطور، والفرنسي المطور، إلى جانب القطارات الروسية المكيّفة بدرجة ثانية وثالثة، والروسية غير المكيّفة (تهوية).

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير وسائل نقل مريحة وبأسعار مناسبة للمواطنين، مع زيادة انتشار القطارات الروسية الحديثة على خطوط الوجه القبلي، لما توفره من درجات أمان أعلى وسرعة مناسبة مقارنة بالقطارات التقليدية.

أسعار تذاكر القطارات الروسية من القاهرة إلى محافظات الوجه القبلي

بلغت أسعار تذاكر القطارات الروسية درجة ثالثة تهوية من القاهرة نحو الوجه القبلي، كما يلي: 

  • الواسطى 30 جنيهًا
  • بني سويف 35 جنيهًا
  • المنيا 55 جنيهًا
  • ملوى 65 جنيهًا
  • أسيوط 70 جنيهًا
  • طهطا وسوهاج 75 جنيهًا لكل منهما
  • بينما سجلت جرجا والبلينا وفرشوط ونجع جمادى 80 جنيهًا
  • دشنا وقنا 85 جنيهًا
  • قوص والأقصر 90 جنيهًا
  • إسنا 100 جنيه
  • إدفو 105 جنيهات
  • أخيرًا كوم أمبو وأسوان 115 جنيهًا.

أسعار التذاكر من الإسكندرية إلى الوجه القبلي

أما القطارات الروسية المتجهة من الإسكندرية، فأسعار الدرجة الثالثة تهوية جاءت كالآتي: الإسكندرية – القاهرة 45 جنيهًا، وبني سويف 65 جنيهًا، والمنيا 75 جنيهًا، وأسيوط 85 جنيهًا، وسوهاج 90 جنيهًا، وقنا والأقصر 115 جنيهًا، وأسوان 135 جنيهًا.

وتؤكد وزارة النقل أن هذه الأسعار تعكس التوازن بين الخدمة المقدمة وتكاليف التشغيل، مع استمرار العمل على رفع كفاءة القطارات الروسية بما يضمن راحة الركاب، ويشمل ذلك صيانة العربات ورفع مستويات النظافة والأمان على مختلف الخطوط.

كما أشارت الوزارة إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز حركة السفر بين المحافظات، وتقديم خيار اقتصادي مناسب للطلاب والموظفين والمسافرين العاديين، إلى جانب توفير البديل للرحلات البرية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث المرورية.

