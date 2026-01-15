كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف نادي الزمالك من رحيل لاعبه سيف جعفر بعد تلقيه ثلاثة عروض من الدوري.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "سيف جعفر يتلقى ٣ عروض من الدوري والزمالك لم يحسم رحيله".

ومن ناحية أخرى عاد نادي الزمالك مجددا إلى دائرة العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد قرار جديد بإيقاف القيد ليضاف إلى سلسلة طويلة من الأزمات المالية التي تطارد القلعة البيضاء.

يعد القرار الأخير هو التاسع في سجل النادي بعدما سبق أن تعرض الزمالك لثماني قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية بسبب قضايا مالية لم يتم حسمها في توقيتاتها القانونية.

أزمات متراكمة وليست وليدة اللحظة

الأزمة الحالية لا تعد طارئة أو مفاجئة بل هي نتاج تراكمات مالية وإدارية ممتدة فشل خلالها الزمالك في تسوية مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين والأندية الأجنبية ما دفعهم للجوء إلى "فيفا" للحصول على حقوقهم لينتهي الأمر بعقوبات متكررة أثرت بشكل مباشر على استقرار الفريق.