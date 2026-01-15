قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
موقف نادي الزمالك من رحيل لاعبه سيف جعفر بعد تلقيه ثلاثة عروض

يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف نادي الزمالك من رحيل لاعبه سيف جعفر بعد تلقيه ثلاثة عروض من الدوري.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "سيف جعفر يتلقى ٣ عروض من الدوري والزمالك لم يحسم رحيله".

ومن ناحية أخرى عاد نادي الزمالك مجددا إلى دائرة العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد قرار جديد بإيقاف القيد ليضاف إلى سلسلة طويلة من الأزمات المالية التي تطارد القلعة البيضاء. 

يعد القرار الأخير هو التاسع في سجل النادي بعدما سبق أن تعرض الزمالك لثماني قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية بسبب قضايا مالية لم يتم حسمها في توقيتاتها القانونية.

أزمات متراكمة وليست وليدة اللحظة

الأزمة الحالية لا تعد طارئة أو مفاجئة بل هي نتاج تراكمات مالية وإدارية ممتدة فشل خلالها الزمالك في تسوية مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين والأندية الأجنبية ما دفعهم للجوء إلى "فيفا" للحصول على حقوقهم لينتهي الأمر بعقوبات متكررة أثرت بشكل مباشر على استقرار الفريق.

أحمد حسن نادي الزمالك الزمالك سيف جعفر

