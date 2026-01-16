زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده: دنيتي وحب عمري

وجهت صابرين رضا زوجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة له بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت صابرين صور تجمعه مع عصام الحضري وعلقت: "حبيبي ودنيتي وحب عمري كل سنة وانت طيب وبخير وأحسن حال وصحة ربنا يباركلي فيك ويحفظك ويبارك في عمرك ويخليك ليا وللأولاد بحبك يا حضري.
ويعد عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق هو الأكثر حفاظا علي شباكه نظيفة.
أكثر حراس المرمى كلين شيت في أمم أفريقيا
14 مباراة – عصام الحضري
11 مباراة– بوبكر كوپا
11 مباراة– ياسين بونو
10 مباراة– فينسنت إنياما
10 مباراة– آلان غواميني
10 مباراة– إدوارد ميندي
ويواجه المنتخب نظيره نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث غدا السبت.