نصبوا على مواطنين.. القبض على المسئولين عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (إحدى الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركة (شخصان"لهما معلومات جنائة") وبحوزتهما (عقود إتفاق خالية البيانات - وثائق تعارف خالية البيانات - دفاتر إستلام نقدية - كروت ومطبوعات دعائية بإسم الشركة - أكلاشية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز لاب توب ، عدد (۳) هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")..وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.





كما أمكن الإستدلال على عدد (4) مواطنين من ضحايا عمليات النصب ، وبسؤالهم إتهموا المذكور بالنصب والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.





