قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مخطوط أزهري يرى النور بعد عقود: «الاشتقاق وأثره في اللغة العربية» بمعرض الكتاب

مخطوط أزهري
مخطوط أزهري
محمد صبري عبد الرحيم

يعد هذا الكتاب «الاشتقاق وأثره في اللغة العربية»، عملاً علميًا رصين قُدِّم إلى كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف سنة 1943هـ، بقلم الشيخ/ علي إبراهيم البطشة، يتناول مفهوم الاشتقاق وأهميته للغات، ويعرض آراء العلماء فيه، مع إشارةٍ سريعةٍ إلى تاريخِ التأليف فيه.

ثم ينتقل إلى بيانِ أقسامِه وأصلِ المشتقاتِ والاشتقاقِ من غير المصادر؛ كأسماءِ الأعيانِ والأسماءِ الجامدةِ وأسماءِ المكانِ واسمِ العَدَدِ وغير ذلك، ثم يبرز الفرقَ بين المُطَّردِ وغير المُطَّردِ من الاشتقاق، مع تفصيل القول في الاشتقاق الكبير وبيان مذاهب العلماء فيه، وما يتبع ذلك من الحديث عن القلب والإبدال وآراء العلماء في كُلٍّ، إلى غير ذلك من المباحث المهمة لهذا الفن.

وفي سياق آخر، أقام الأزهر الشريف، أمس، احتفالًا رسميًّا بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بالجامع الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، على أن تُبث فعاليات الاحتفال عبر التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

وشهد الاحتفال حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم: وزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة، ومفتي الجمهورية، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من الشخصيات العامة.

وتضمن برنامج الاحتفال تلاوة قرآنية وابتهالات دينية، كما تُلقى كلمتان علميتان؛ الأولى للدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والثانية للدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، تتناولان معاني ودلالات معجزة الإسراء والمعراج، وما تحمله من دروس إيمانية وتربوية.

وجاء هذا الاحتفال في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء المناسبات الدينية الكبرى، وتعزيز الدور العلمي والدعوي للمؤسسة الأزهرية في ترسيخ الفهم الصحيح والتوعية الدينية.

مخطوط أزهري الاشتقاق اللغة العربية الأزهر علي إبراهيم البطشة الاشتقاق وأثره في اللغة العربية كلية اللغة العربية بالأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

طارق عبد العزيز

الوفد يدعو المجتمع المدني لمتابعة انتخابات رئاسة الحزب 30 يناير

مجلس النواب

برلماني: الجهود المصرية تدعم القضية الفلسطينية وتحبط مخططات الجانب الإسرائيلي

غزة

برلماني يشيد بالدور القيادي للقاهرة في إنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق: لحظة فارقة بإرادة مصرية

بالصور

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد