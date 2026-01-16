مخطوط أزهري يرى النور بعد عقود: «الاشتقاق وأثره في اللغة العربية» بمعرض الكتاب

يعد هذا الكتاب «الاشتقاق وأثره في اللغة العربية»، عملاً علميًا رصين قُدِّم إلى كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف سنة 1943هـ، بقلم الشيخ/ علي إبراهيم البطشة، يتناول مفهوم الاشتقاق وأهميته للغات، ويعرض آراء العلماء فيه، مع إشارةٍ سريعةٍ إلى تاريخِ التأليف فيه.

ثم ينتقل إلى بيانِ أقسامِه وأصلِ المشتقاتِ والاشتقاقِ من غير المصادر؛ كأسماءِ الأعيانِ والأسماءِ الجامدةِ وأسماءِ المكانِ واسمِ العَدَدِ وغير ذلك، ثم يبرز الفرقَ بين المُطَّردِ وغير المُطَّردِ من الاشتقاق، مع تفصيل القول في الاشتقاق الكبير وبيان مذاهب العلماء فيه، وما يتبع ذلك من الحديث عن القلب والإبدال وآراء العلماء في كُلٍّ، إلى غير ذلك من المباحث المهمة لهذا الفن.

وفي سياق آخر، أقام الأزهر الشريف، أمس، احتفالًا رسميًّا بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بالجامع الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، على أن تُبث فعاليات الاحتفال عبر التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

وشهد الاحتفال حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم: وزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة، ومفتي الجمهورية، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من الشخصيات العامة.

وتضمن برنامج الاحتفال تلاوة قرآنية وابتهالات دينية، كما تُلقى كلمتان علميتان؛ الأولى للدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والثانية للدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، تتناولان معاني ودلالات معجزة الإسراء والمعراج، وما تحمله من دروس إيمانية وتربوية.

وجاء هذا الاحتفال في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء المناسبات الدينية الكبرى، وتعزيز الدور العلمي والدعوي للمؤسسة الأزهرية في ترسيخ الفهم الصحيح والتوعية الدينية.