قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زبون أون لاين .. القصة الكاملة لسقوط 8 سيدات في فخ الرذيلة بعابدين
لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
بالصور .. رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات
إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد
القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال
مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية
حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
عودة مبابي وغياب رودريجو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص لمدينة سلام مصر
اتحاد الكرة يحسم الجدل: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحرية: استضافة مصر أول اجتماع للجنة إدارة غزة يسهم فى رفع معاناة الشعب الفلسطيني

الدولة المصرية
الدولة المصرية
محمد الشعراوي

رحب حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بالإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مشيدا بالدور المصرى المحورى والقيادة السياسية فى إدارة الملفات الإقليمية والدولية برؤية متوازنة تستهدف دعم الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك.

وقال الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة تعكس ثقل مصر السياسى وقدرتها على قيادة مسارات الحوار على المستويين الإقليمى والدولى، بما يسهم فى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتنمية فى المنطقة.

وأشار  رئيس الحزب إلى أهمية انعقاد أول اجتماعات للجنة الوطنية المعنية بإدارة قطاع غزة على الأراضى المصرية، معتبرا أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تعكس ثقة الأطراف المعنية فى الدور المصرى كوسيط نزيه، وتسهم في دعم الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى.

وأكد الدكتور ممدوح محمود دعم الحزب الكامل لكافة الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لاستكمال مسار الاتفاق، ودفع مسارات الحلول السياسية الشاملة، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الحزب على أهمية الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية، دعما للموقف المصرى، الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى، والداعم لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

الدكتور ممدوح محمد محمود ممدوح محمد محمود اتفاق شرم الشيخ غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

بالصور

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد