الحرية: استضافة مصر أول اجتماع للجنة إدارة غزة يسهم فى رفع معاناة الشعب الفلسطيني

رحب حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بالإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مشيدا بالدور المصرى المحورى والقيادة السياسية فى إدارة الملفات الإقليمية والدولية برؤية متوازنة تستهدف دعم الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك.

وقال الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة تعكس ثقل مصر السياسى وقدرتها على قيادة مسارات الحوار على المستويين الإقليمى والدولى، بما يسهم فى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتنمية فى المنطقة.

وأشار رئيس الحزب إلى أهمية انعقاد أول اجتماعات للجنة الوطنية المعنية بإدارة قطاع غزة على الأراضى المصرية، معتبرا أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تعكس ثقة الأطراف المعنية فى الدور المصرى كوسيط نزيه، وتسهم في دعم الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى.

وأكد الدكتور ممدوح محمود دعم الحزب الكامل لكافة الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لاستكمال مسار الاتفاق، ودفع مسارات الحلول السياسية الشاملة، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الحزب على أهمية الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية، دعما للموقف المصرى، الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى، والداعم لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.