نقل العفش جاب أجله .. مصرع عامل سقط من الطابق السادس في سمالوط

لقى عامل في العقد الثالث من عمره مصرعه، اثر سقوطه من الدور السادس بعمارة سكنية في سمالوط شمال المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بمصرع حسين. ع. ع 30 سنه عامل وبالإنتقال تبين أن العامل سقط من الونش الرافع للاحمال الثقيلة اثناء نزول اثاث منزلي من عمارة سكنية من الدور السادس بمدينة سمالوط، وتم ايداع الجثه بمشرحة المستشفي.

كشف مفتش الصحة ان سبب الوفاة " نزيف بالمخ اثر تصادم الرأس بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة" تحرر محضر بالواقعة، وامرت جهات التحقيق بدفن الجثة.

