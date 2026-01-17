مي كساب: أبعدت أولادي عن السوشيال ميديا.. والأمومة غيرت حياتي وأوكا زوج متعاون

كشفت الفنانة مي كساب عن رؤيتها لمفهوم الأمومة وتأثيرها الكبير على حياتها، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدثت بصراحة عن التغيرات الإيجابية التي طرأت على شخصيتها بعد أن أصبحت أمًا.



وأكدت مي كساب أن الأمومة هي أجمل شيء في حياتها، مشيرة إلى أنها جعلتها أكثر نضجًا ووعيًا، وأضافت: "الأمومة خلتني أعقل وأفكر أكتر في كل تصرفاتي".



كما أوضحت حرصها الشديد على حماية خصوصية أطفالها، مؤكدة أنها تفضل عدم ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "بحاول أحافظ على خصوصية أولادي ومش بظهرهم على السوشيال ميديا لحد ما يكبروا ويكون عندهم حرية الاختيار بنفسهم".



ووجهت مي كساب رسالة شكر خاصة لزوجها الفنان أوكا، مشيدة بدعمه وتعاونه معها، وقالت: "أوكا زوج متعاون جدًا، وبوجه له كل التحية، وربنا يحفظ أسرتي ليا".



يُذكر أن مي كساب تحرص دائمًا على الموازنة بين حياتها الأسرية ومشوارها الفني، وتؤكد في أكثر من مناسبة أن عائلتها تأتي في مقدمة أولوياتها.

https://youtu.be/jPHIJgk9mC0?si=m83dgn8p2tskkXIb