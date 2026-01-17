استمرار فعاليات مبادرة تحويل الميادين والحدائق العامة لساحات مفتوحة لممارسة الرياضة



تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف"إدارة التنمية الرياضية "بالتعاون مع منطقة الدراجات ببنى سويف"أمس الجمعة"فعاليات المبادرة التي انطلقت منذ أول أكتوبر الماضي تحت شعار "لياقة المصريين"، لتحويل الميادين والحدائق إلى ساحات مفتوحة لممارسة الرياضة

وتتضمن المبادرة أنشطة رياضية منتظمة ومعتدلة تناسب جميع الأعمار والقدرات البدنية لكلا الجنسين، مثل ركوب دراجات و المشي والجري وتمرينات رياضية، وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين لضمان ممارسة آمنة وفعالة. ويهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الرياضة بشكل مجاني خلال الإجازات الأسبوعية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية وبناءة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، باعتبار أن الرياضة أساس لحياة متوازنة مليئة بالطاقة والنشاط.

تأتي تلك الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتورة وفاء موسى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومتابعة الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ عبدالله سيف مدير إدارة الرياضة وبمشاركة مجلس ادارة منطقة الدراجات ببنى سويف برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم ، وقام بالتدريب مجموعة من مدربي المشروع.

وتجسد المبادرة رؤية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة أسلوب حياة، حيث تتحول الشوارع والميادين والحدائق إلى منصات مجتمعية لنشر ثقافة الرياضة والاهتمام بالصحة، بما يعكس حرص الدولة على بناء مجتمع أكثر نشاطًا وحيوية.