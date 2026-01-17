بسبب معاكسة فتاة.. القبض على المتهم بإصابة شخصين بسلاح أبيض بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على شخصين وإحداث إصابتهما بإستخدام سلاح أبيض بالفيوم.

و بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة طامية بالفيوم من (طالبان " أحدهما مصاب بجروح "– مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من آخر لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض حال معاتبة أحدهما له لقيامه بمعاكسة نجلة عم أحدهما.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى بإلقائه بأحد المصارف المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.