برلماني: رسالة ترامب تعكس إدراكا أمريكيا بأن استقرار المنطقة يبدأ من القاهرة

قال النائب ياسر الحفناوي عضو مجلس النواب إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إعادة صياغة شاملة لموقع مصر داخل الاستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أن واشنطن باتت تنظر إلى القاهرة باعتبارها شريكًا حاسمًا في منع تفكك الإقليم وإدارة أزماته المتشابكة.

وأوضح "الحفناوي" أن تقدير ترامب للدور المصري في غزة، والاعتراف بحجم الأعباء التي تحملتها الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة، يؤكد أن مصر أصبحت الركيزة الأساسية لأي ترتيبات أمنية أو إنسانية مستقبلية، سواء في فلسطين أو محيطها الإقليمي الأوسع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأهم في الرسالة يتمثل في وضع ملف سد النهضة ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعكس قناعة متزايدة بخطورة استمرار الجمود في هذا الملف، ليس فقط على مصر، بل على أمن القرن الأفريقي والملاحة الدولية واستقرار المنطقة ككل.

وأكد النائب ياسر الحفناوي أن إعلان واشنطن نيتها لعب دور قوي في الوساطة يعكس رغبة حقيقية في منع الانزلاق إلى سيناريوهات صدامية، مشددًا على أن مصر تتحرك من منطلق مسؤول يحترم القانون الدولي ويوازن بين حماية حقوقها المائية ودعم مسار التنمية الإقليمية، مع امتلاكها من الأدوات ما يكفل الدفاع عن أمنها القومي إذا لزم الأمر .