الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ أسوان يشيد بإختيار وزارة التربية والتعليم لـ 4 مدارس فنية للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية

محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإختيار وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف لـ 4 مدارس ثانوية فنية للعمل بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية من بين 76 مدرسة على مستوى الجمهورية وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والإيطالية ، والذى شهده دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام بنوعية مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى والتقنى وفقًا لأعلى المعايير الدولية .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك سيساهم بشكل مباشر فى تأهيل أبنائنا الطلاب لسوق العمل من خلال حصولهم على هذه الفرصة الذهبية ، فضلاً عن تدريب المعلمين وتبادل الخبرات ، وهو ما يعزز بدوره جودة التعليم الفنى ويخدم التنمية الإقتصادية .

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ووجه محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمتابعة المستمرة لتذيل العقبات وإعداد الخطط التنفيذية المناسبة للتيسير على الطلاب وضمان إنتظام العملية التعليمية فى الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى .

وأكد المحافظ على أن إدراج 4 مدارس للعمل بهذا النظام النموذجى يؤكد على مكانة محافظة أسوان ، وإهتمام القيادة السياسية لدعم العملية التعليمية فى زهرة الجنوب ، وشدد المحافظ بالبدء فى إتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتأهيل المدارس المرشحة داخل نطاق المحافظة ، والتى تضم المدرسة الفندقية بإدارة أسوان التعليمية ، ومدرسة كوم أمبو الثانوية الزراعية بإدارة كوم أمبو التعليمية ، وأيضاً مدرسة إدفو الثانوية الزراعية بإدارة إدفو التعليمية ، ومدرسة زين العابدين الثانوية الزراعية بإدارة دراو التعليمية .

وأشار إلى أن أعمال التأهيل تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمدارس المستهدفة حيث سيتم الإخلاء لها لتنفيذ الأعمال المطلوبة وتطبيق كافة الإشتراطات الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يضمن توفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب ، على أن يتم عودة الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد .

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

