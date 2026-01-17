محافظ أسوان يشيد بإختيار وزارة التربية والتعليم لـ 4 مدارس فنية للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإختيار وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف لـ 4 مدارس ثانوية فنية للعمل بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية من بين 76 مدرسة على مستوى الجمهورية وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والإيطالية ، والذى شهده دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام بنوعية مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى والتقنى وفقًا لأعلى المعايير الدولية .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك سيساهم بشكل مباشر فى تأهيل أبنائنا الطلاب لسوق العمل من خلال حصولهم على هذه الفرصة الذهبية ، فضلاً عن تدريب المعلمين وتبادل الخبرات ، وهو ما يعزز بدوره جودة التعليم الفنى ويخدم التنمية الإقتصادية .

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ووجه محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمتابعة المستمرة لتذيل العقبات وإعداد الخطط التنفيذية المناسبة للتيسير على الطلاب وضمان إنتظام العملية التعليمية فى الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى .

وأكد المحافظ على أن إدراج 4 مدارس للعمل بهذا النظام النموذجى يؤكد على مكانة محافظة أسوان ، وإهتمام القيادة السياسية لدعم العملية التعليمية فى زهرة الجنوب ، وشدد المحافظ بالبدء فى إتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتأهيل المدارس المرشحة داخل نطاق المحافظة ، والتى تضم المدرسة الفندقية بإدارة أسوان التعليمية ، ومدرسة كوم أمبو الثانوية الزراعية بإدارة كوم أمبو التعليمية ، وأيضاً مدرسة إدفو الثانوية الزراعية بإدارة إدفو التعليمية ، ومدرسة زين العابدين الثانوية الزراعية بإدارة دراو التعليمية .

وأشار إلى أن أعمال التأهيل تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمدارس المستهدفة حيث سيتم الإخلاء لها لتنفيذ الأعمال المطلوبة وتطبيق كافة الإشتراطات الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يضمن توفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب ، على أن يتم عودة الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد .