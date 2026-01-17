برلماني: مشروعات الطاقة المتجددة تشهد طفرة غير مسبوقة ومشروع "أوبيليسك" بنجع حمادي نموذج عالمي

أكد النائب محمد عبد الفتاح آدم، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده مصر من توسع متسارع في مشروعات الطاقة المتجددة يعكس نقلة نوعية حقيقية في قطاع الكهرباء، جاءت ثمرة لتوجيهات ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية استراتيجية واضحة لبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة تعتمد على تنويع مصادر الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأوضح عبد الفتاح آدم، في تصريح صحفي له اليوم، أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي، بقدرة 500 ميجاوات من إجمالي 1000 ميجاوات، يمثل نموذجًا ناجحًا لسرعة التنفيذ وكفاءة التخطيط، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على إنجاز مشروعات عملاقة في زمن قياسي، لافتًا إلى أن وصف المشروع بأنه من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذًا على مستوى العالم يعكس حجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اعتماد وزارة الكهرباء على التوسع في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، يعزز من استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، ويواكب التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتحول للاقتصاد الأخضر.

وأضاف نائب الصعيد أن التعاون المثمر بين الحكومة المصرية وشركات عالمية كبرى، مثل شركة «سكاتك»، يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار بمصر، وفي جدية الدولة والتزامها بتنفيذ تعهداتها، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

واختتم النائب محمد عبد الفتاح ادم حديثه، أن ما تحقق في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لم يكن ليتم لولا الإرادة السياسية القوية، والتخطيط طويل الأمد، والاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تضع مصر في مصاف الدول الرائدة إقليميًا في مجال الطاقة النظيفة، وتدعم خطط التنمية الشاملة، وتوفر طاقة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.