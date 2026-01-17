التاريخ ينصف الفراعنة قبل مواجهة نيجيريا في تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مساء اليوم، السبت، علي ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.





خاض منتخب مصر خلال القرن العشرين خمس مباريات لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية، محققًا توازنًا بين الانتصارات والهزائم.

بدأت سلسلة الإنجازات في 30 نوفمبر 1963، عندما تغلب المنتخب المصري على إثيوبيا بنتيجة 3 – 0، محققًا المركز الثالث.

وكرر الفراعنة الإنجاز في 16 فبراير 1970 بفوزهم على ساحل العاج 3 – 1، ثم تفوقوا على الكونغو 4 – 0 في 11 مارس 1974، ليؤكدوا تفوقهم على صعيد مباريات تحديد المركز الثالث.

و شهدت مباريات المنتخب الوطني نتائج مخيبة للآمال، حيث خسر المنتخب المصري أمام المغرب 2 – 0 في 21 مارس 1980، وأمام الجزائر 3 – 1 في 17 مارس 1984، ليكتفي بالمركز الرابع في تلك النسخ.

وبذلك، أصبح رصيد مصر في مباريات تحديد المركز الثالث خلال القرن الماضي 3 مرات في المركز الثالث ومرتين في المركز الرابع.