منتخب مصر مع حسام حسن يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا
تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني
بن غفير : أدعو نتنياهو لإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة في غزة
وست هام يُكبد توتنهام الهزيمة التاسعة بالبريميرليج هذا الموسم
خامنئي: أخمدنا التمرد.. ويجب على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية
وظائف خالية بروتب 8 ألف جنية.. قدم الآن
تشيلسي يهزم برينتفورد بثنائية ويتقدم للمركز السادس بالبريميرليج
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي وهدان ومشهور بالصف
للمباراة الرابعة على التوالي.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير كابريتاج حلوان
الزمالك في ورطة.. 3 خسائر عقب إنتقال ناصر ماهر إلي بيراميدز
محمد نور يحصل على ساعة نادرة بكسوة الروضة الشريفة: موجود منها 30 واحدة فقط في العالم
محمد نور يحصل على ساعة نادرة بكسوة الروضة الشريفة: موجود منها 30 واحدة فقط في العالم

باسنتي ناجي

كشف الفنان محمد نور عن حصوله على ساعة نادرة تحتوي على قطعة من كسوة الروضة الشريفة من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد محمد نور، أن هذه الساعة لا يوجد منها سوى 30 نسخة فقط على مستوى العالم.

وشارك محمد نور صورة الساعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً: “حبيبي وأخويا محمد باديب جابلي ساعة موجود منها فقط 30 واحدة في العالم، فيها كسوة الروضة الشريفة من مقام الرسول عليه الصلاة والسلام”.

وتابع: “محمد نور أن الساعة تمثل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة له، داعيًا جمهوره إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم”.

