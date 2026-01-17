محمد نور يحصل على ساعة نادرة بكسوة الروضة الشريفة: موجود منها 30 واحدة فقط في العالم

كشف الفنان محمد نور عن حصوله على ساعة نادرة تحتوي على قطعة من كسوة الروضة الشريفة من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد محمد نور، أن هذه الساعة لا يوجد منها سوى 30 نسخة فقط على مستوى العالم.

ساعه محمد نور

وشارك محمد نور صورة الساعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً: “حبيبي وأخويا محمد باديب جابلي ساعة موجود منها فقط 30 واحدة في العالم، فيها كسوة الروضة الشريفة من مقام الرسول عليه الصلاة والسلام”.

وتابع: “محمد نور أن الساعة تمثل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة له، داعيًا جمهوره إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم”.