جهاز حدائق أكتوبر يكثّف حملاته لرفع الإشغالات والتعديات وفرض سيادة القانون..صور

أصدر المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر تعليماته بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية لرفع الإشغالات والمخالفات والحد من انتشار الباعة الجائلين بكافة أنحاء المدينة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لرؤساء أجهزة المدن بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي لكل أشكال الإشغالات والمخالفات.

قادت ادارة التنمية بجهاز المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق، بعدة حملات موسعة لإزالة المخالفات والتصدي لمختلف أشكال العشوائيات، شملت الحملات عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة منها :- ازالة قاعدة خرسانية لاعلان بدون ترخيص بقطعة ارض على طريق زويل



بالإضافة إلى التحفظ على تروسيكل بكيا من منطقة دهشور ورفع اشغالات، و ايقاف اعمل إنشاء غرفة بدون تصريح بقطعة ارض على طريق زويل



و ايقاف تركيب اعلانات مخالفة بدون تصريح بالرصيف بطريق زويل، ايقاف اعمال تركيب خلاطة خرسانة بدون تصريح بقطعة ارض بجوار الفردوس، رفع اشغالات من مول دجله شارع المنتزه

وأكد رئيس الجهاز على استمرار الحملات بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو إشغالات غير قانونية، مشدداً على أن الهدف من الحملات المستمرة؛ هو الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.