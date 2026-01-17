قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمرة السابعة.. يوويري موسيفيني يفوز بالانتخابات الرئاسية في أوغندا

يوويري موسيفيني
يوويري موسيفيني

أعلنت لجنة الانتخابات في أوغندا، اليوم السبت، فوز الرئيس يوويري موسيفيني بفترة ولاية سابعة مدتها 5 أعوام في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أول أمس الخميس.

وأفادت اللجنة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن موسيفيني فاز في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 72 في المائة من أصوات الناخبين مقابل 25 في المائة لأقرب منافسيه بوبي واين.

من جهته، أدان “واين”، نتائج الانتخابات، ووصفها بالزائفة، داعيا المواطنين الأوغنديين إلى تنظيم احتجاجات سلمية على هذه الانتخابات التي شابتها أعمال عنف.

يشار إلى أن موسيفيني، البالغ من العمر 81 عاما، قد تولى رئاسة أوغندا للمرة الأولى في عام 1986، ومنذ ذلك الحين فاز في 7 انتخابات.

يوويري موسيفيني رئيس أوغندا انتخابات الرئاسة في أوغندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

الزلاط نقيب محامين بورسعيد و عثمان فياض للضواحي و الزيات للشباب ..

ننشر الحصر العددى لانتخابات نقابة محاميي بورسعيد.. الزلاط نقيبا وعثمان فياض للضواحي و الزيات للشباب

رئيس الشركة القابضة

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروعات الصرف الصحي بكفر الشيخ | صور

قداسة البابا تواضروس

محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس بنجاح العملية الجراحية

بالصور

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد