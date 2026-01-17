مادلين طبر: البوركيني يسبب شعورا بعدم الراحة للفتيات

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مادلين طبر، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، والتي أثارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة التي انتقدت خلالها نطق بعض الفنانين الشباب وفي مقدمتهم الفنانة منة شلبي.

الفنانة اللبنانية مادلين طبر

الفنانة اللبنانية مادلين طبر

وأوضحت مادلين طبر أن منة شلبي تمتلك موهبة حقيقية وحضورا فنيا واضحا إلا أن نطقها لا يكون مقنعا في بعض الأحيان مؤكدة أن هذه المشكلة لا تقتصر عليها فقط بل يعاني منها عدد من نجوم الجيل الجديد مشيرة إلى أن أسلوب الإلقاء لدى بعضهم يفتقد الوضوح المطلوب.

وأضافت مادلين طبر أن منة شلبي نجحت مع الوقت في السيطرة على هذه المشكلة واستطاعت تجاوزها بفضل خبرتها وتطورها الفني مؤكدة احترامها لموهبتها وقدرتها على الاستمرار.

وتطرقت مادلين طبر إلى أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية موضحة أنها اعتذرت عن عدد كبير من الأعمال الفنية رغم حاجتها المادية مؤكدة أنها لا تزال تعيش في شقة إيجار حتى الآن كما كشفت عن اعتذارها عن عمل كان سيجمعها بالفنان محمد هنيدي.

وأعلنت الفنانة اللبنانية مشاركتها في مسلسل أنا وهو وهم من بطولة نسرين طافش والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026 مؤكدة أن العمل يحمل طابعا مختلفا ومميزا مقارنة بأعمالها السابقة.

الفنانة اللبنانية مادلين طبر

وفي سياق آخر تحدثت مادلين طبر عن رأيها في المخرج محمد سامي مؤكدة أنه كاتب موهوب لكنه يعتمد على نفس النسيج الدرامي في معظم أعماله وأن النهايات غالبا ما تكون متوقعة مشيرة إلى إعجابها الشديد بمسلسل إش إش مع تداول أنباء عن شدته داخل مواقع التصوير.

كما كشفت مادلين طبر عن تفاصيل من حياتها الشخصية موضحة أن والدها كان يتعامل معها بصرامة شديدة وتزوجت في سن مبكرة لكنها انفصلت بعد 7 سنوات من الزواج.

وتحدثت أيضا عن أبرز محطات مشوارها الفني مؤكدة أن فيلم الطريق إلى إيلات كان نقطة تحول مهمة في مسيرتها وفتح لها أبوابا جديدة داخل الوسط الفني مشيرة إلى تعرفها خلاله على الفنان محمد سعد.

وكشفت عن تعرضها لأزمة كبيرة بعد تأسيس شركة إنتاج خاصة بها حيث تعرضت للنصب وسرقة الشركة ما أدى إلى ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة تقارب 5 سنوات مؤكدة أنها عند عودتها وجدت الوسط الفني قد تغير بشكل كبير.

وعن عدم حصولها على الجنسية المصرية أكدت مادلين طبر أنها لا تشعر بأي اغتراب مشيرة إلى ارتباطها الكبير بمصر وشعورها الدائم بالانتماء لها مؤكدة أن عشقها لمصر لا يرتبط بالجنسيات أو الأوراق الرسمية.

الفنانة اللبنانية مادلين طبر

كما أثارت تصريحاتها حول البوركيني جدلا آخر حيث انتقدت ارتدائه معتبرة أنه يسبب شعورا بعدم الراحة للفتيات وهو ما عرضها لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.