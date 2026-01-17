قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مادلين طبر: البوركيني يسبب شعورا بعدم الراحة للفتيات

الفنانة اللبنانية مادلين طبر
الفنانة اللبنانية مادلين طبر
محمد غالي

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مادلين طبر، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، والتي أثارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة التي انتقدت خلالها نطق بعض الفنانين الشباب وفي مقدمتهم الفنانة منة شلبي.

الفنانة اللبنانية مادلين طبر

الفنانة اللبنانية مادلين طبر

وأوضحت مادلين طبر أن منة شلبي تمتلك موهبة حقيقية وحضورا فنيا واضحا إلا أن نطقها لا يكون مقنعا في بعض الأحيان مؤكدة أن هذه المشكلة لا تقتصر عليها فقط بل يعاني منها عدد من نجوم الجيل الجديد مشيرة إلى أن أسلوب الإلقاء لدى بعضهم يفتقد الوضوح المطلوب.

وأضافت مادلين طبر أن منة شلبي نجحت مع الوقت في السيطرة على هذه المشكلة واستطاعت تجاوزها بفضل خبرتها وتطورها الفني مؤكدة احترامها لموهبتها وقدرتها على الاستمرار.

وتطرقت مادلين طبر  إلى أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية موضحة أنها اعتذرت عن عدد كبير من الأعمال الفنية رغم حاجتها المادية مؤكدة أنها لا تزال تعيش في شقة إيجار حتى الآن كما كشفت عن اعتذارها عن عمل كان سيجمعها بالفنان محمد هنيدي.

وأعلنت الفنانة اللبنانية مشاركتها في مسلسل أنا وهو وهم من بطولة نسرين طافش والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026 مؤكدة أن العمل يحمل طابعا مختلفا ومميزا مقارنة بأعمالها السابقة.

الفنانة اللبنانية مادلين طبر

وفي سياق آخر تحدثت مادلين طبر عن رأيها في المخرج محمد سامي مؤكدة أنه كاتب موهوب لكنه يعتمد على نفس النسيج الدرامي في معظم أعماله وأن النهايات غالبا ما تكون متوقعة مشيرة إلى إعجابها الشديد بمسلسل إش إش مع تداول أنباء عن شدته داخل مواقع التصوير.

كما كشفت مادلين طبر عن تفاصيل من حياتها الشخصية موضحة أن والدها كان يتعامل معها بصرامة شديدة وتزوجت في سن مبكرة لكنها انفصلت بعد 7 سنوات من الزواج.

وتحدثت أيضا عن أبرز محطات مشوارها الفني مؤكدة أن فيلم الطريق إلى إيلات كان نقطة تحول مهمة في مسيرتها وفتح لها أبوابا جديدة داخل الوسط الفني مشيرة إلى تعرفها خلاله على الفنان محمد سعد.

وكشفت عن تعرضها لأزمة كبيرة بعد تأسيس شركة إنتاج خاصة بها حيث تعرضت للنصب وسرقة الشركة ما أدى إلى ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة تقارب 5 سنوات مؤكدة أنها عند عودتها وجدت الوسط الفني قد تغير بشكل كبير.

وعن عدم حصولها على الجنسية المصرية أكدت مادلين طبر أنها لا تشعر بأي اغتراب مشيرة إلى ارتباطها الكبير بمصر وشعورها الدائم بالانتماء لها مؤكدة أن عشقها لمصر لا يرتبط بالجنسيات أو الأوراق الرسمية.

الفنانة اللبنانية مادلين طبر

كما أثارت تصريحاتها حول البوركيني جدلا آخر حيث انتقدت ارتدائه معتبرة أنه يسبب شعورا بعدم الراحة للفتيات وهو ما عرضها لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة اللبنانية مادلين طبر الفنانة اللبنانية مادلين طبر مادلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

سد النهضة

لماذا عادت واشنطن للوساطة في ملف سد النهضة الآن؟.. عبد المنعم السعيد يفسر المشهد

غزة

متحدث اللجنة المصرية في غزة ينقل حجم معاناة أهالي القطاع

عمرو محمود ياسين

عمرو ياسين: حسام حسن قدم أقصى ما لديه مع المنتخب.. وأؤيد استمراره حتى كأس العالم

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد