ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة مطروح : الانتهاء من تدريب 45 مشرف تمريض بمستشفيات المديرية

خلال فاعليات التدريب
خلال فاعليات التدريب
ايمن محمود

اعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم الانتهاء من تدريب 45 من مشرفة ومشرفات الأقسام التمريضية بمستشفيات المديرية ضمن البرنامج التدريبي لأساسيات السلوك المهني ،والبرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإشرافية والقيادية لمشرفي ومشرفات الأقسام بمستشفيات المحافظة. وذلك بقاعة التدريب بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية  تحت إشراف ذكية رشوان مدير إدارة التمريض بالمديرية، وقام بتنفيذ البرنامج التدريبي  مايسة محمد علي مسئول التدريب والتطوير التمريضي.

واستهدف البرنامجين التدريبين رؤساء التمريض، ومشرفي التمريض، ومسئولي التدريب والتطوير التمريضي داخل المستشفيات، بهدف ترسيخ مفاهيم السلوك المهني، وتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية، وتنمية مهارات التواصل الفعّال، ودعم ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق الانضباط المهني داخل بيئة العمل التمريضي.

كما تضمنت فعاليات البرنامج التدريبي لأساسيات السلوك المهني شرحًا لـ مدونة السلوك الوظيفي، قدمه  أحمد مهدي وكيل إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، وذلك لتوعية القيادات التمريضية بالضوابط القانونية المنظمة للأداء الوظيفي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

وتضمن البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإشرافية والقيادية لمشرفي ومشرفات الأقسام بمستشفيات المحافظةعلى تطوير مهارات الإشراف الفعّال، اتخاذ القرارات إدارة الوقت، وحل المشكلات ،وادارة الصراعات وضغوط العمل وبناء وإدارة الفريق مع التركيز على تعزيز العمل الجماعي والقيادة الحكيمة داخل الأقسام.

بالإضافة إلى ورش عمل وأنشطة تدريبية عملية ومحاكاة مواقف واقعية، مما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات المكتسبة على أرض الواقع.

يأتى ذلك ضمن خطة تدريبية شاملة هدفها الاستثمار في القيادات والكوادر التمريضية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء ثقافة عمل تتسم بالنزاهة والالتزام والجودة.

ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر والتقدير إلى ادارة التمريض بالمديرية والمدربين والمتدربين على جهودهم في نجاح البرامج التدريبية

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صجة مطروح

