صحة مطروح : الانتهاء من تدريب 45 مشرف تمريض بمستشفيات المديرية

اعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم الانتهاء من تدريب 45 من مشرفة ومشرفات الأقسام التمريضية بمستشفيات المديرية ضمن البرنامج التدريبي لأساسيات السلوك المهني ،والبرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإشرافية والقيادية لمشرفي ومشرفات الأقسام بمستشفيات المحافظة. وذلك بقاعة التدريب بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية تحت إشراف ذكية رشوان مدير إدارة التمريض بالمديرية، وقام بتنفيذ البرنامج التدريبي مايسة محمد علي مسئول التدريب والتطوير التمريضي.

واستهدف البرنامجين التدريبين رؤساء التمريض، ومشرفي التمريض، ومسئولي التدريب والتطوير التمريضي داخل المستشفيات، بهدف ترسيخ مفاهيم السلوك المهني، وتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية، وتنمية مهارات التواصل الفعّال، ودعم ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق الانضباط المهني داخل بيئة العمل التمريضي.

كما تضمنت فعاليات البرنامج التدريبي لأساسيات السلوك المهني شرحًا لـ مدونة السلوك الوظيفي، قدمه أحمد مهدي وكيل إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، وذلك لتوعية القيادات التمريضية بالضوابط القانونية المنظمة للأداء الوظيفي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

وتضمن البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإشرافية والقيادية لمشرفي ومشرفات الأقسام بمستشفيات المحافظةعلى تطوير مهارات الإشراف الفعّال، اتخاذ القرارات إدارة الوقت، وحل المشكلات ،وادارة الصراعات وضغوط العمل وبناء وإدارة الفريق مع التركيز على تعزيز العمل الجماعي والقيادة الحكيمة داخل الأقسام.

بالإضافة إلى ورش عمل وأنشطة تدريبية عملية ومحاكاة مواقف واقعية، مما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات المكتسبة على أرض الواقع.

يأتى ذلك ضمن خطة تدريبية شاملة هدفها الاستثمار في القيادات والكوادر التمريضية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء ثقافة عمل تتسم بالنزاهة والالتزام والجودة.

ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر والتقدير إلى ادارة التمريض بالمديرية والمدربين والمتدربين على جهودهم في نجاح البرامج التدريبية