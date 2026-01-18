قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميثاق جديد لمجلس السلام في غزة.. ترامب يقرّر من ينضم ومدة العضوية 3 سنوات
عاجل | سانا: تنظيم قسد يُفجّر الجسر القديم على نهر الفرات في مدينة الرقة
بعد الخسارة أمام نيجيريا.. «شوبير» يضع خارطة طريق لمصر في المونديال
«الإعلاميين» تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي».. الشروط وآليات التقديم
«الشيوخ» يناقش مواجهة التعديات على نهر النيل وسُبل حمايته .. غدًا
لاستكمال مناقشة قانون ضريبة العقارات .. «الشيوخ» يستأنف عقد جلساته العامة اليوم
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 18-1-2026
5 مشكلات نفسية شائعة بين جيل زد .. خبيرة توضّح الأسباب وطرق التعامل
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | تهنئة للبابا تواضروس.. وتكريم للفنان أحمد إسماعيل.. وإطلاق مُبادرة «أنا مُتعلم»

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضيةأحداثًا متنوعة كان أبرزها :

محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس بنجاح العملية الجراحية

فقد قدّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص التهانى القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لقداسته بإحدى المستشفيات بدولة النمسا. 

وأعرب محافظ أسوان عن خالص تمنياته لقداسة البابا بموفور الصحة وتمام الشفاء العاجل ، داعياً الله أن يمتعه بدوام العافية ، وأن يُعيده سالماً معافى إلى أرض الوطن لمواصلة رسالته الوطنية والروحية. 

محافظ أسوان يكرم الفنان النوبي أحمد إسماعيل لدوره بافتتاح المتحف المصري

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم الفنان والمطرب النوبى أحمد إسماعيل أبن قرية مصمص التابعة لمركز نصر النوبة، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة تعبيراً عن الفخر والإعتزاز بما يقدمه من إبداع فنى راقى يعكس الهوية الثقافية الأصيلة .

محافظ أسوان يكرم مدير إدارة التعليم الفنى بإدفو
شهدت جلسة المجلس التنفيذى تكريم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمديرة إدارة التعليم الفنى بإدفو صباح محمد سيد تقديراً لها على الجهد المبذول أثناء تنفيذ مسابقة أكفأ مدرسة ثانوى فنى " تأسيس عسكرى " على مستوى الجمهورية .

جهود متنوعة 

محافظ أسوان يطلق مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " لنشر ثقافة التعلم المستمر

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن إطلاق مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، والتى تأتى فى إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التعلم المستمر وتحويله إلى ممارسة يومية داخل المجتمع بما يتواكب مع التوجهات الوطنية والدولية للتنمية البشرية .

محافظ أسوان يشيد بإختيار وزارة التربية والتعليم لـ 4 مدارس فنية للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإختيار وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف لـ 4 مدارس ثانوية فنية للعمل بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية من بين 76 مدرسة على مستوى الجمهورية وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والإيطالية ، والذى شهده دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

محافظ أسوان يهنأ المواطنين بالعيد القومي لزهرة الجنوب

شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، تقديم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية ، وأهالى المحافظة بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد ، وأعياد الأخوة الأقباط ، فضلاً عن إحتفالات زهرة الجنوب بعيدها القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ 55 لإفتتاح أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين ، وهو السد العالى.


 


 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

الاهلي

الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

سد النهضة

لماذا عادت واشنطن للوساطة في ملف سد النهضة الآن؟.. عبد المنعم السعيد يفسر المشهد

غزة

متحدث اللجنة المصرية في غزة ينقل حجم معاناة أهالي القطاع

عمرو محمود ياسين

عمرو ياسين: حسام حسن قدم أقصى ما لديه مع المنتخب.. وأؤيد استمراره حتى كأس العالم

بالصور

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد