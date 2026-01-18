أخبار أسوان | تهنئة للبابا تواضروس.. وتكريم للفنان أحمد إسماعيل.. وإطلاق مُبادرة «أنا مُتعلم»

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضيةأحداثًا متنوعة كان أبرزها :

محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس بنجاح العملية الجراحية

فقد قدّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص التهانى القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لقداسته بإحدى المستشفيات بدولة النمسا.

وأعرب محافظ أسوان عن خالص تمنياته لقداسة البابا بموفور الصحة وتمام الشفاء العاجل ، داعياً الله أن يمتعه بدوام العافية ، وأن يُعيده سالماً معافى إلى أرض الوطن لمواصلة رسالته الوطنية والروحية.

محافظ أسوان يكرم الفنان النوبي أحمد إسماعيل لدوره بافتتاح المتحف المصري

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم الفنان والمطرب النوبى أحمد إسماعيل أبن قرية مصمص التابعة لمركز نصر النوبة، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة تعبيراً عن الفخر والإعتزاز بما يقدمه من إبداع فنى راقى يعكس الهوية الثقافية الأصيلة .

محافظ أسوان يكرم مدير إدارة التعليم الفنى بإدفو

شهدت جلسة المجلس التنفيذى تكريم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمديرة إدارة التعليم الفنى بإدفو صباح محمد سيد تقديراً لها على الجهد المبذول أثناء تنفيذ مسابقة أكفأ مدرسة ثانوى فنى " تأسيس عسكرى " على مستوى الجمهورية .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يطلق مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " لنشر ثقافة التعلم المستمر

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن إطلاق مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، والتى تأتى فى إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التعلم المستمر وتحويله إلى ممارسة يومية داخل المجتمع بما يتواكب مع التوجهات الوطنية والدولية للتنمية البشرية .

محافظ أسوان يشيد بإختيار وزارة التربية والتعليم لـ 4 مدارس فنية للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإختيار وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف لـ 4 مدارس ثانوية فنية للعمل بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية من بين 76 مدرسة على مستوى الجمهورية وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والإيطالية ، والذى شهده دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

محافظ أسوان يهنأ المواطنين بالعيد القومي لزهرة الجنوب

شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، تقديم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية ، وأهالى المحافظة بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد ، وأعياد الأخوة الأقباط ، فضلاً عن إحتفالات زهرة الجنوب بعيدها القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ 55 لإفتتاح أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين ، وهو السد العالى.







