الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مستعمل بتصميم عصري.. شانجان بينى مينى سعرها 250 ألف جنيه

شانجان بينى مينى موديل 2013
شانجان بينى مينى موديل 2013
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شانجان بينى مينى موديل 2013

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شانجان بينى مينى موديل 2013، وتنتمي بينى مينى لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات شانجان بينى مينى موديل 2013 الخارجية

شانجان بينى مينى موديل 2013

تمتلك سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شانجان، وبها مصابيح أمامية، وتم تثبيت شعار شركة شانجان أيضا علي حقيبة السيارة، وبها مساحات أمامية وخلفية للزجاج، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شانجان بينى مينى موديل 2013

شانجان بينى مينى موديل 2013

تستمد سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 600 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شانجان بينى مينى موديل 2013 الداخلية

شانجان بينى مينى موديل 2013

تحتوي مقصورة سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر شانجان بينى مينى موديل 2013

شانجان بينى مينى موديل 2013

يصل سعر سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة شانجان بينى مينى موديل 2013 السيارات الهاتشباك مواصفات شانجان بينى مينى محرك شانجان بينى مينى

