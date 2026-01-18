مستعمل بتصميم عصري.. شانجان بينى مينى سعرها 250 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شانجان بينى مينى موديل 2013، وتنتمي بينى مينى لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات شانجان بينى مينى موديل 2013 الخارجية

تمتلك سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شانجان، وبها مصابيح أمامية، وتم تثبيت شعار شركة شانجان أيضا علي حقيبة السيارة، وبها مساحات أمامية وخلفية للزجاج، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شانجان بينى مينى موديل 2013

تستمد سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 600 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شانجان بينى مينى موديل 2013 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر شانجان بينى مينى موديل 2013

يصل سعر سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .