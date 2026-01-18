وزير الخارجية اليوناني: التعاون مع مصر أولوية استراتيجية في ظل الظروف الراهنة

أعرب وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس عن اهتمام بلاده بتقليل التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للحد من التوترات، لا سيما فيما يتعلق بإيران.

اليونان عازمة على تعزيز علاقاتها مع مصر

وأكد وزير الخارجية اليوناني، خلال مؤتمر صحفى مع نظيريه المصري والقبرصي، أن اليونان عازمة على تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل أولوية استراتيجية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح الوزير أن العلاقات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول المتوسطية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يشمل مجالات اقتصادية وسياسية وأمنية، خاصة في قطاع الطاقة والموارد البحرية.

وأضاف أن تعزيز التنسيق بين الدول الثلاث سيعود بالنفع المشترك ويعزز من استقرار المنطقة.

يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات معقدة، وهو ما يجعل التعاون بين هذه الدول أمرًا ذا أهمية خاصة.

كما أن هناك تطلعًا لإمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل القريب، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.