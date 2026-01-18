من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء

أكد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح البري، أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، عبر منفذي «العوجة» و«كرم أبو سالم»؛ عقب توقف مؤقت استمر يومين بسبب إغلاق المنفذين، ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات؛ بدعوى الإجازات الرسمية داخل منظومة العمل الإسرائيلية.



المساعدات الإنسانية المتنوعة

وأوضح المراسل أن قافلة «زاد العزة» استأنفت تحركها من الأراضي المصرية نحو قطاع غزة، ضمن القافلة رقم (118)، محملة بأكثر من 7 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة.

وشملت القافلة نحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الدقيق والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب 1350 طنًا من المساعدات الإيوائية التي ضمت ملابس شتوية وأغطية وبطاطين وخيام.

المشتقات البترولية

وأضاف أن القافلة تضمنت أيضًا أكثر من 1600 طن من المشتقات البترولية، المخصصة لتشغيل مولدات الكهرباء بالمخابز والمستشفيات، ودعم الإنارة والمرافق الحيوية داخل القطاع.

استمرار عمل اللجنة المصرية الدولية

وأشار كريم كمال، إلى استمرار عمل اللجنة المصرية الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، حيث تواصل تقديم الدعم الغذائي والطبي لسكان قطاع غزة، من خلال توزيع آلاف الأطنان من الكراتين الغذائية، فضلًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين.