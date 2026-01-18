قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
توك شو

من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

أكد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح البري، أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، عبر منفذي «العوجة» و«كرم أبو سالم»؛ عقب توقف مؤقت استمر يومين بسبب إغلاق المنفذين، ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات؛ بدعوى الإجازات الرسمية داخل منظومة العمل الإسرائيلية.
 

المساعدات الإنسانية المتنوعة

وأوضح المراسل أن قافلة «زاد العزة» استأنفت تحركها من الأراضي المصرية نحو قطاع غزة، ضمن القافلة رقم (118)، محملة بأكثر من 7 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة.

وشملت القافلة نحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الدقيق والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب 1350 طنًا من المساعدات الإيوائية التي ضمت ملابس شتوية وأغطية وبطاطين وخيام.

المشتقات البترولية

وأضاف أن القافلة تضمنت أيضًا أكثر من 1600 طن من المشتقات البترولية، المخصصة لتشغيل مولدات الكهرباء بالمخابز والمستشفيات، ودعم الإنارة والمرافق الحيوية داخل القطاع.

استمرار عمل اللجنة المصرية الدولية

وأشار كريم كمال، إلى استمرار عمل اللجنة المصرية الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، حيث تواصل تقديم الدعم الغذائي والطبي لسكان قطاع غزة، من خلال توزيع آلاف الأطنان من الكراتين الغذائية، فضلًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين.

غزة المساعدات الإنسانية قطاع غزة معبر رفح

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. ردد خير ما يختم به اليوم من أدعية النبي

وصول وفد السعودية إلى القاهرة

وصول وفد السعودية إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزير الأوقاف يستقبل الوزير العُماني بمسجد مصر الكبير

وزير الأوقاف يستقبل الوزير العُماني بمسجد مصر الكبير

بالصور

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

