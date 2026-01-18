15 قتيلاً على الأقل وإجلاء 50 ألف شخص بسبب الحرائق في جنوب تشيلي

أعلنت السلطات التشيلية مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات جراء حرائق غابات واسعة اجتاحت جنوب تشيلي، ما أدى إلى اضطرار السلطات لإجلاء نحو 50 ألف شخص من مناطقهم حفاظاً على سلامتهم.



وأوضحت التقارير أن الحرائق التهمت مساحات شاسعة من الغابات والمزارع، فيما تعمل فرق الإطفاء على محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى المدن والقرى المجاورة، كما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، مع الاستعانة بالقوات المسلحة لتقديم الدعم اللوجستي والإغاثي للسكان.



وقال وزير الأمن لويس كورديرو للصحافيين إن الحرائق أسفرت "عن 15 قتيلا على الأقل" وتم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في منطقتي نوبلي وبيوبيو، على بعد حوالى 500 كيلومتر إلى جنوب سانتياغو، بحسب "فرانس برس".