الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026: تجنّبوا التسرّع

الميزان
الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026

تشهد العلاقات والعمل والمال تحسناً مطرداً، تحلَّ بالصبر في حال التأخير، وتحدث بلطف. الجهود الصغيرة والمتواصلة ستبني الثقة وتؤدي إلى نتائج بنهاية الأسبوع تدعم النمو طويل الأمد والسلام الداخلي.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

ستسافر لأسباب تتعلق بالعمل، بينما سيزور بعض المهنيين مكتب العميل، سيلعب التزامك وإخلاصك دورًا محوريًا في إنجاز كل مهمة تُسند إليك

برج الميزان اليوم عاطفيًا

تجنّبوا التسرّع في اتخاذ قرارات الارتباط؛ دعوا المشاعر تتضح بشكل طبيعي، عبّروا عن تقديركم بكلمات رقيقة وحضور دائم. سيُقوّي التحلّي بالصبر الروابط ويخلق إيقاعا. 

برج الميزان اليوم صحيًا

 قد تشكو بعض النساء من التهابات الجيوب الأنفية، بينما قد تُسبب مشاكل الفم إزعاجًا للأطفال.تناول طعامًا صحيًا وتجنب الأطعمة الدهنية والمُشبعة بالزيوت يجب على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم توخي الحذر. 

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

سيلاحظ المديرون التقدم المطرد استغل وقت فراغك لتنظيم الملفات، والتخطيط للخطوات التالية، وصقل مهاراتك، الجهد المتواصل الآن يمهد الطريق للتقدم في الأسابيع القادمة، كن مستعدًا للتطوع في مشاريع صغيرة ذات أهمية.

برج الميزان برج الميزان حظك اليوم الميزان اليوم الميزان اليوم الأحد توقعات الابراج

