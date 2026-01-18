عايز المغرب يكسب.. عمرو أديب: العلاقات المصرية المغربية لا تهدها كرة قدم وأتمنى بالعقلاء في البلدين بالتدخل

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن لقاء النهائي بين السنغال والمغرب والمقام في نهائي بطولة إفريقيا، هي مباراة قوية، ولا نستطيع أن نتنبأ بمن الفائز بالبطولة، معلقا “أنا مش عارف أشجع السنغال، على الرغم من أن البعض يلجأ لتشجيع السنغال بعد ما حدث من جماهير المغرب تجاه منتخب مصر”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “أنا متحمس لمنتخب المغرب ومش عايز السنغال يكسب بطولة إفريقيا، وأتمنى فوز المغرب باللقب”

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”،أنه "أهيب بكل الناس العقلاء في مصر والمغبر العلاقات المصرية المغربية لا تهدها لقاء كرة قدم واحنا نفسنا أن منتخب عربي يفوز باللقب وأنا مش قادر اتحمس للسنغال واشجعها على الفوز باللقب