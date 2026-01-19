قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

10 طرق سهلة لإنقاص الوزن بسرعة

هاجر هانئ

يتخذ العديد من الأشخاص قرارات تتعلق بالصحة وإنقاص الوزن، إلى جانب تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام، ولذلك من المهم أن تدركوا أن صحة التمثيل الغذائي الجيدة لها أهمية بالغة. فبمجرد تحقيق التوازن في هذا الجانب، تتحسن صحتكم، يشهد العالم وباءً صامتاً يتنامى، ألا وهو السمنة وأمراض التمثيل الغذائي.

 وقالت الدكتورة جايشري تودكار، جراحة التمثيل الغذائي والسمنة الرائدة في عيادة روبي هول، لقناة تايمز ناو: "لم يعد مرض السكري، والكبد الدهني، ومتلازمة تكيس المبايض، واضطرابات مستويات الكوليسترول نادرة أو مرتبطة بفئة عمرية محددة. المهم أن نفهم أن هذه الأزمة لا تتعلق فقط بكمية الطعام التي نتناولها، بل بكيفية تعامل أجسامنا مع الطاقة التي نستهلكها".

طرق سهلة لإنقاص الوزن بسرعة

بحسب الدكتور تودكار، اتبع طريقة بسيطة لكنها فعّالة للغاية لتحسين حساسية الأنسولين والتحكم بها، ألا وهي تغيير نمط الحياة. ففي غضون أشهر قليلة، تُسهم العادات المنتظمة بشكل كبير في موازنة مستويات الأنسولين، وهو مؤشر هام على صحة التمثيل الغذائي. إليك عشر عادات عملية تُساعد على استعادة حساسية الأنسولين، وحمايتك من أمراض التمثيل الغذائي، ومساعدتك على إنقاص الوزن بشكل طبيعي و بسرعة:

-حرك جسمك يومياً

يساعد الجمع بين المشي المنتظم وتمارين تقوية العضلات على استخدام الجلوكوز بشكل أكثر فعالية.

-مارس تناول الطعام في أوقات محددة

إن الصيام المتقطع وتجنب تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً يمنح جسمك الوقت لإعادة ضبط مستويات الأنسولين.

-قلل من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات

قلل من تناول الحلويات، والسكريات المكررة، والأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، والزيوت الزائدة.

-توقف عن تناول الوجبات الخفيفة باستمرار

تجنب تناول الطعام على فترات متقطعة طوال اليوم إلا إذا كان جسمك جائعاً حقاً.

زيادة الوزن

-تجنب نمط الحياة الخامل

استهدف المشي من 8000 إلى 10000 خطوة يومياً للحفاظ على نشاط عملية التمثيل الغذائي.

-احصل على تعرض يومي لأشعة الشمس

إن ممارسة الرياضة لمدة 15 إلى 20 دقيقة فقط يومياً تدعم مستويات فيتامين د والصحة الأيضية.

-حافظ على رطوبة جسمك بشكل جيد

اشرب حوالي 2 إلى 2.5 لتر من السوائل غير السكرية يومياً.

-إدارة التوتر بوعي

يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة مقاومة الأنسولين، يساعد التأمل والتنفس العميق أو أخذ فترات راحة بسيطة.

-أعط الأولوية للنوم الجيد

يُعد الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم المتواصل أمراً ضرورياً لتحقيق التوازن الهرموني.

-تناول الطعام استجابةً للجوع الحقيقي

تجنب الأكل العاطفي والاستهلاك العشوائي.

الوزن إنقاص الوزن أمراض التمثيل الغذائي السمنة

