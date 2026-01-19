أخبار أسوان| استعدادات للسيول.. متابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية.. وضبط الأسواق والخطة الإستثمارية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 18/1/2026 أحداث متنوعة .

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 ، مع سرعة تسليم كافة المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ التى سيتم تمويلها بالمرحلة الثالثة بالكامل.



أسوان: تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بنسبة61% باعتمادات 798 مليون جنيه

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هذا ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمراني والتصدي للعشوائية في البناء.



محافظ أسوان: الانتهاء من 98% من طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للتأكيد على توزيع المهام والتكليفات الخاصة بكل جهة للتعامل بكل إتقان وجدية مع السيول والأمطار الغزيرة وإحتواء تداعياتها حال حدوثها ، مع الإستعداد المبكر للتفاعل الإيجابى مع احتمالية لسقوط السيول والأمطار بما يساهم بشكل مباشر فى توجيه العناصر الرئيسية للأماكن التى تشهد أزمات على أرض الواقع.



محافظ أسوان يشدد على الاستعداد المبكر لمواجهة السيول والأمطار

جهود متنوعة

اختتمت كلية الحقوق بجامعة أسوان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2025–2026، والتي أدى خلالها ما يقرب من 2500 طالب وطالبة امتحاناتهم بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، موزعين على الفرق الدراسية الأربع بالكلية.

ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق بجامعة أسوان

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء جميع الحالات المخالفة التى يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، مطالبا بالتعامل الفورى والحاسم معها ، مع إدراج أى متغيرات ضمن مراحل الموجه الـ 28 لإزالة التعديات ، التى انطلقت مرحلتها الأولى فى 10 يناير الجارى.



محافظ أسوان يشدد على التعامل الفورى والحاسم مع مخالفات البناء والتعديات

وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللجان المشتركة بمديريات التموين والطب البيطرى والصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومسئولى المحليات بتكثيف المرور الميدانى لتفقد المنافذ والمعارض الدائمة والمجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت وكافة الأنشطة التجارية للتأكيد على الإلتزام بعرض كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة .



محافظ أسوان يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المواطنين