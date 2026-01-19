قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
أ ش أ

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 


ورصدت الإدارة الحالات الانسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.


وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.


وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية؛ وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وزارة الداخلية إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

جماهير السنغال

اشتباكات بين جماهير السنغال والمغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا.. شاهد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

ترشيحاتنا

انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الدكتور علي جمعة

على جمعة يكشف عن قاعدة دينية تنقذ المجتمع من الفتن وتنشر الأخلاق الفاضلة..تعرف عليها وطبقها

وكيل الأزهر

الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

بالصور

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد