غرامة للمخالفين ..ضوابط صارمة لمشاهدة الأطفال للعروض الفنية في الأماكن العامة

تضمن قانون الطفل، ضوابط صارمة لمشاهدة العروض الفنية في دور السينما والأماكن العامة المماثلة، وفرض القانون غرامة مالية على المخالفين، وذلك لحماية الأطفال من المؤثرات الضارة والمحتوى الفني الذي قد يهدد قيمهم وسلوكياتهم.

ويشمل ذلك حظر أي مطبوعات أو مصنفات فنية تخاطب غرائز الأطفال أو تشجعهم على الانحراف، مع إلزام المسؤولين عن هذه الأماكن بالسماح بدخول الأطفال فقط للعروض المسموح بها، وفرض غرامات ومصادرة للمطبوعات المخالفة لضمان الالتزام بالقانون وحماية الطفولة.

حيث حظرت المادة 89 من قانون الطفل ، نشر أو عـرض أو تـداول أي مطبوعـات أو مصـنفات فنيـة مرئيـة أومسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف.

و يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .



ويجب علي مـديري دور السـينما وغيرهـا مـن الأمـاكن العامـة المماثلـة والتـي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي إقامة الحفلات والمسـئولين عن إدخال الجمهـور ، السـماح للأطفـال لـدخول هـذه الـدور أو مشـاهدة مـا يعـرض فيهـا إذا كـان العـرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص.

كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هـذه الحفلات.

و يعاقـب علـي مخالفـة حكـم الفقـرة السـابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيـد علـي خمسـمائة جنيـه ، ويجـب مصـادرة المطبوعـات أو المصـنفات الفنية المخالفة.