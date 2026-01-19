وقح وناكر الجميل.. تفاصيل خناقة فوزي لقجع ورئيس الاتحاد النيجيري

كشفت تقارير اعلامية تفاصيل المشادة الكلامية الحادة عقب إجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف ) يوم الجمعة الماضي بين " فوزي لقجع " رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، و " إبراهيم غوسو " رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

السبب يرجع إلي شكاوى من نيجيريا بشأن التحكيم خلال كأس الأمم الأفريقية 2025 .

تفيد التقارير بأن لقجع وجّه إهانات لغوسو، واصفًا إياه بالوقح والناكر للجميل ، ومدعيًا أنه قدّم له الكثير.

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد



رد إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال على شائعات اتفاقه مع إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب على إهدار ركلة الجزاء في نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكانت الطريقة التي أهدر بها إبراهيم دياز ركلة الجزاء أمام السنغال فتحت الباب أمام شائعات كثيرة حول اتفاق بين السنغال والمغرب لاستكمال المباراة.

وسدد دياز الكرة على طريقة بانينكا حيث وصلت سهله للغاية لأحضان الحارس السنغال.

وقال ميندي في تصريحات لـ قناة "كانال بلس الفرنسية":" هل بعد انتظارهم 50 عاما لتحقيق بطولة أفريقيا سيتفقون معنا على إهدار الكرة في اللحظات الحرجة من المباراة".

وأضاف : "رغبوا بالتسجيل، وقمت بصدها، الله كبير".

السنغال تتوج بلقب بطولة أمم أفريقيا

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي، الهدف، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14، احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، على مدافع السنغال “ديفو”؛ بعد تدخله على إبراهيم دياز، وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 90+6؛ ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

في الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، هدفا لصالح منتخب السنغال؛ بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.



