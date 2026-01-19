الإسكندرية تحصد المركز الأول على مستوى القطاع الثاني بدوري الريادة

شهدت المدينة الشبابية بأبي قير انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من دوري الريادة لمديريات الشباب والرياضة، والتي أسفرت عن حصول مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على المركز الأول على مستوى القطاع الثاني، بعد منافسات قوية عكست مستوى متميزًا من الوعي والمعرفة والاحتراف المؤسسي.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن فوز الإسكندرية بالمركز الأول في المرحلة الثانية من دوري الريادة لمديريات الشباب والرياضة يُعد ثمرة لجهد جماعي وتخطيط واعٍ، قائلة: هذا الفوز يعكس تميز كوادر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وما يمتلكونه من وعي ومعرفة وروح تنافسية إيجابية، ويؤكد قدرتهم على تمثيل الإسكندرية بالشكل المشرف في مختلف المحافل».

وأضافت أن المديرية تحرص على دعم كل المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية المهارات، مشيدة برؤية وزارة الشباب والرياضة في إطلاق دوري الريادة، باعتباره نموذجًا عمليًا يعزز مفاهيم الإبداع والقيادة والابتكار داخل المديريات.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مشددة على استمرار العمل لتحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المق

وشهدت المرحلة الثانية مشاركة سبع مديريات للشباب والرياضة هي: (الإسكندرية – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – البحيرة – الدقهلية – مطروح)، حيث تنوعت المنافسات بين الأسئلة العامة والثقافية والرياضية، في إطار يهدف إلى تنمية الوعي المعرفي، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية، وترسيخ مفهوم الريادة داخل مديريات الشباب والرياضة.

ويُعد «دوري الريادة» أحد النماذج العملية لرؤية وزارة الشباب والرياضة في بناء الإنسان المصري، من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تنمية الوعي، وصقل المهارات، وإعداد كوادر قادرة على القيادة والتطوير، وهو ما جسدته مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتحقيق هذا الإنجاز.