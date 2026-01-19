قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
الإسكندرية تحصد المركز الأول على مستوى القطاع الثاني بدوري الريادة

أحمد بسيوني

شهدت المدينة الشبابية بأبي قير انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من دوري الريادة لمديريات الشباب والرياضة، والتي أسفرت عن حصول مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على المركز الأول على مستوى القطاع الثاني، بعد منافسات قوية عكست مستوى متميزًا من الوعي والمعرفة والاحتراف المؤسسي.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن فوز الإسكندرية بالمركز الأول في المرحلة الثانية من دوري الريادة لمديريات الشباب والرياضة يُعد ثمرة لجهد جماعي وتخطيط واعٍ، قائلة: هذا الفوز يعكس تميز كوادر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وما يمتلكونه من وعي ومعرفة وروح تنافسية إيجابية، ويؤكد قدرتهم على تمثيل الإسكندرية بالشكل المشرف في مختلف المحافل».

وأضافت أن المديرية تحرص على دعم كل المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية المهارات، مشيدة برؤية وزارة الشباب والرياضة في إطلاق دوري الريادة، باعتباره نموذجًا عمليًا يعزز مفاهيم الإبداع والقيادة والابتكار داخل المديريات.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مشددة على استمرار العمل لتحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المق

وشهدت المرحلة الثانية مشاركة سبع مديريات للشباب والرياضة هي: (الإسكندرية – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – البحيرة – الدقهلية – مطروح)، حيث تنوعت المنافسات بين الأسئلة العامة والثقافية والرياضية، في إطار يهدف إلى تنمية الوعي المعرفي، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية، وترسيخ مفهوم الريادة داخل مديريات الشباب والرياضة.

ويُعد «دوري الريادة» أحد النماذج العملية لرؤية وزارة الشباب والرياضة في بناء الإنسان المصري، من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تنمية الوعي، وصقل المهارات، وإعداد كوادر قادرة على القيادة والتطوير، وهو ما جسدته مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتحقيق هذا الإنجاز.

الاسكندرية المدينة الشبابية دوري الريادة منافسات قوية الشباب والرياضة

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

تشيلسي

تشيلسي يدرس التعاقد مع ماركوس سينيزي

توريس

إصابة توريس وغيابه عن مباريات أبطال أوروبا والليجا مع البلوجرانا

الزمالك

لإحتواء الغضب.. إجراء جديد من إدارة الزمالك تجاه اللاعبين

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

